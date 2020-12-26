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好狗巴赫（五）

沙石

顯然，蘇珊娜並不希望巴赫接受雙語教育，更不喜歡巴赫像士兵一樣，聽我的指揮。看來我是自作多情，正所謂「吃鹹魚蘸醬油──多此一舉」。

我無趣地坐在沙發上，其實何止無趣，我簡直感到自悲。尤其是看著空蕩蕩的廚房，冰箱旁邊沒有了巴赫的身影，連牠用的睡墊也被蘇珊娜拿走了，我感到前所未有的孤獨和淒涼，如同失戀了一樣。沒有辦法，我只能一個勁地喝冰水，以此來化解我的淒涼。

正當我感到五脊六獸的時候，電話突然尖叫起來，那急促的聲響像是帶著情緒。果不其然，電話中的蘇珊娜已經歇斯底里了。她質問我為什麼巴赫拒絕吃狗糧，給牠最名牌的狗糧都搖頭不吃，這是怎麼回事？

蘇珊娜這一提醒，我才想起，多日來我一直在餵巴赫肉包子，看來牠已經喜歡上了狗不理的肉餡。於是我就向蘇珊娜解釋，當然用英語解釋什麼是肉包子、什麼是狗不理，是件十分費力的事情。還沒等我把話說完，蘇珊娜已經向我發出黃河般的怒吼。

「夠了，你不要再說了。你教唆我的狗做些不可理喻的事情，我已經不能忍受。現在又用什麼狗不理包子餵我的狗，你這是虐待、你這是故意傷害，你已經違反了我們雙方簽訂的合同。」

蘇珊娜生起氣來，說了許多英文俚語，其中不乏罵人的髒話，我也聽不太懂。但它的中心思想我是領會到了，其中的「虐待」這個詞深深刺痛了我。我對巴赫是真心愛護，就連和翠花的關係都被我放在了一邊。我對巴赫怎麼可能虐待？

更何況為巴赫改善伙食，我都是用自己的錢。她蘇珊娜不僅不領情，連工錢都隻字不提了，做人不能這樣吧！（五）

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