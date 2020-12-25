今天我這一身講究的打扮啊！讓我看上去比法官和書記員都體面許多呢──突然，我看見陽台上有一團白色的狗毛。惡心啊，又是樓上的野蠻人幹的好事。

我用鑷子把鬈成一團、拳頭大小的狗毛放進陽台的垃圾袋。樓上住的不知是什麼人，自從兩年前他們搬進來後，我們家的陽台就經常出現菸頭、一團一團打好結的頭髮、兒童食品包裝袋、豆漿杯、瓜子殼、花生殼、開心果殼、狗毛、餐巾紙，等等，又惡心、又超乎想像的垃圾。為了及時清理這些垃圾，我不得不在陽台準備了個裝垃圾的袋子，每星期徹底清潔一次陽台。

因為這團超級大的狗毛，我的強迫症發作，馬上開始搞陽台的衛生。

正當我汗流浹背地在陽台勞動的時候，耳邊傳來一聲巨響，有什麼東西砸在我家空調機上了。我扭頭一看，看到一個蘑菇頭的小姑娘，頓時嚇得魂飛魄散。

可是，沒等我回過神來，蘑菇頭小姑娘尖叫著又跌了下去，然後是樓上傳來更嚇人的尖叫。

我探頭出去，看到二十三樓陽台上掛著那個蘑菇頭小姑娘，我家樓上的小姑娘，大概七、八歲的小姑娘。二十五樓的陽台上，小姑娘家中，一個頭髮花白的老奶奶頭也探出來，正在亂喊亂叫，讓我下去救她的孫女。

我的腿一下就軟了，怎樣救啊？姑娘雙腳踩在二十三樓的空調機上，手抓防盜網，一時倒也還安全。我大聲喊她不要往下看，我們來想辦法救她。小姑娘肯定沒有辦法進入到二十三樓，因為有防盜網。

我真沒有勇氣，也沒有本事救這小姑娘，雖然我很想救她。我唯一能做的是，飛速打電話報警。（一六）