我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

小概率事件（一六）

李東文

今天我這一身講究的打扮啊！讓我看上去比法官和書記員都體面許多呢──突然，我看見陽台上有一團白色的狗毛。惡心啊，又是樓上的野蠻人幹的好事。

我用鑷子把鬈成一團、拳頭大小的狗毛放進陽台的垃圾袋。樓上住的不知是什麼人，自從兩年前他們搬進來後，我們家的陽台就經常出現菸頭、一團一團打好結的頭髮、兒童食品包裝袋、豆漿杯、瓜子殼、花生殼、開心果殼、狗毛、餐巾紙，等等，又惡心、又超乎想像的垃圾。為了及時清理這些垃圾，我不得不在陽台準備了個裝垃圾的袋子，每星期徹底清潔一次陽台。

因為這團超級大的狗毛，我的強迫症發作，馬上開始搞陽台的衛生。

正當我汗流浹背地在陽台勞動的時候，耳邊傳來一聲巨響，有什麼東西砸在我家空調機上了。我扭頭一看，看到一個蘑菇頭的小姑娘，頓時嚇得魂飛魄散。

可是，沒等我回過神來，蘑菇頭小姑娘尖叫著又跌了下去，然後是樓上傳來更嚇人的尖叫。

我探頭出去，看到二十三樓陽台上掛著那個蘑菇頭小姑娘，我家樓上的小姑娘，大概七、八歲的小姑娘。二十五樓的陽台上，小姑娘家中，一個頭髮花白的老奶奶頭也探出來，正在亂喊亂叫，讓我下去救她的孫女。

我的腿一下就軟了，怎樣救啊？姑娘雙腳踩在二十三樓的空調機上，手抓防盜網，一時倒也還安全。我大聲喊她不要往下看，我們來想辦法救她。小姑娘肯定沒有辦法進入到二十三樓，因為有防盜網。

我真沒有勇氣，也沒有本事救這小姑娘，雖然我很想救她。我唯一能做的是，飛速打電話報警。（一六）

上一則

疫中喜迎聖誕節

下一則

也談民辦教師（上）

延伸閱讀

傷敵1千自損800…中禁澳煤 浙湘多地限電節能迫停產

傷敵1千自損800…中禁澳煤 浙湘多地限電節能迫停產
小頸汽車竊案猖獗 華人：裝防盜仍被偷

小頸汽車竊案猖獗 華人：裝防盜仍被偷
Google當機 在屋內快被凍壞…「被禁的華為」救了他

Google當機 在屋內快被凍壞…「被禁的華為」救了他
中禁澳煤傷到自己? 浙湘多地限電致停產、關路燈

中禁澳煤傷到自己? 浙湘多地限電致停產、關路燈

熱門新聞

顏寧儀∕圖

人生的贏家？（上）

2020-12-19 02:02
顏寧儀∕圖

人生的贏家？（下）

2020-12-20 02:02
張幼儀(左)與兒子阿歡。（本報系資料照片）

母如得人，兒請父事——新冠疫情使人無意間在紐約遇上張幼儀

2020-12-13 02:01
令人食指大動的西班牙海鮮飯。（本報系資料照片）

西班牙海鮮飯的滋味

2020-12-18 02:01
大鵬灣美麗的夕照。（本報系資料照片）

我在大鵬灣的日子

2020-12-23 02:02

不完美賢夫日誌

2020-12-18 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
剩下四周 川普還會幹什麼…不想走人的總統 愈來愈不可控制

剩下四周 川普還會幹什麼…不想走人的總統 愈來愈不可控制
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用