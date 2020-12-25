正在我沉醉在美好感覺之時，麻煩正在向我走來。後來的事證明翠花是有遠見的，為巴赫，我的確付出了慘重的代價。

3

蘇珊娜終於回來了，是一個星期後的晚上。

當她敲開我的房門時，我也說不清我心裡是什麼滋味，就覺得對她多了一層天然的排斥。但我還是保持著紳士風度，做出彬彬有禮的樣子。

我開了門，巴赫走了過來，站在我身邊。對蘇珊娜，牠沒有表現出應有的熱情，連我都有些不好意思。因為蘇珊娜是牠真正的主人，而我只是臨時工而已。

蘇珊娜張開雙臂說：「巴赫寶貝，我的甜心，媽咪回來了，你高興不高興？」

巴赫兩眼直勾勾地看著蘇珊娜，只是「汪汪」叫了兩聲，就像牠當初見到我一樣。牠的差勁表現讓蘇珊娜失望，不過她還是蹲下身子和巴赫擁抱，嘴裡嘟囔著：「幾天不見，你就忘記媽咪了，看來你學壞了。」

在接下來的幾分鐘裡，蘇珊娜像到幼兒園接孩子的家長一樣，向我詢問巴赫吃飯的情況、喝水的情況、上廁所的情況，有哪些優秀表現得到獎賞沒有？我也學著幼兒園阿姨的樣子，向她一一做了介紹。

為了體現出以表揚為主的教育 理念，我過分地稱讚了巴赫一番，特別強調了牠在學習雙語和才藝表演方面的進步。我說巴赫不但學會聽懂中文，而且學會了許多軍事動作，這是普通狗達不到的水平。於是我用中文發令：「立正」、「敬禮」、「齊步走」、「立定」。巴赫果然表現出色，該立正時立正、該敬禮時敬禮，齊步走和立定的動作做得完美無缺。

見到蘇珊娜臉越拉越長，每一分鐘都比前一分鐘更加陰沉。直到她牽著巴赫憤憤離去，我才意識她是生氣了。（四）