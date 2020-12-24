上過法庭以後，小帥開始不斷跟她聯繫，要嘛打電話、要嘛發短信。她都沒理他，一心等著律師的消息。又過了一個月，律師告訴她，材料準備齊了，可以憑獨立人身分申請簽證 了。

她去見律師時，忍不住問，如果現在再回去跟小帥生活，會不會對簽證有影響。

律師說：那當然更好，配偶的擔保肯定比你自己擔保自己更有利，但必須是你們真實生活在一起。不管將來什麼情況，現在都要盡早把申請材料交上去，不能拖延。

她其實早就心軟了，有了律師的話，放心地約小帥出來見面吃飯。

他一見她就哭了，像個受委屈的孩子，說想她、說對不起她，說她走了，他的生活一塌糊塗，日子不知道該怎麼過。

他交不出房租，被女房東 趕出來了。很多東西都被扣下抵了房租。結婚前她給他買的二手車 ，他前前後後花了一萬多塊去改裝，是他的命根子，也賣掉了。他搬回媽媽家住，媽媽家現有成年的弟弟、即將成年的妹妹，勉為其難地接受了他。如今他的生活是四面楚歌、度日如年。

回去後，她左思右想，住在女子避難所不是長久之計，和小帥的問題總得解決。她從心底捨不得他，知道他心裡有她，只是年齡太小，不懂事，經不起別人三言兩語挑撥。

她跟米亞商量。米亞不贊成她回去，但看她心意已決，只好由著她了。

可回去了，住在哪裡？

這次比上次還慘，上次好歹還有些家電和床。這次小帥算是淨身出戶，她除了先前偷藏的五千塊錢，一無所有。

「我想，我們還是住在我媽媽家吧！」小帥說，「我弟弟新交了個女朋友，他想跟女朋友出去租房住，我們可以住他空出來的那間。」（三三）