五分鐘過去了，又五分鐘過去了，法官、書記員、原告、被告，所有的人都在看資料，屋裡除了紙張翻動的聲音和我自己的呼吸聲之外，我什麼聲音也聽不見。太沉悶啦！

我轉去另一個庭，原告被告席上都是三個人，正在進行著激烈的爭論──應該是爭吵。我聽了會，聽出一點頭緒，是一起勞動合同糾紛，雙方各執一詞，並且不懷好意地想講服對方。雙方都有個尖嗓門，口才十分了得。我大概忍受了十來分鐘，終於放棄，離開了法院。

八月二十四日上午，我以走馬觀花的形式，經歷了三場不完整的庭審。沉悶、無趣、單調、刻板，等等，是我對庭審的印象。過往對於法院、法庭的印象，大都來自於影視作品，庭審戲有風趣的、有幽默的，大多數體現了智慧與人性的較量──藝術來自於生活，又高於生活，果然是真理。

第二天，我又收到一份法院用EMS寄來的檔，這次是裁定書：「原告冼某某經傳票 傳喚，無正當理由拒不到庭，依照民事訴訟法第X條第X款第X項規定，裁定如下：本案按原告冼某某撤訴處理。案件受理費一七四元，因適用小額訴訟程式，減半收取計八十七元，由原告冼某某負擔。」

●

現在，讓我們回到2020年這天上午。

為什麼再次回到這天上午？因為這天上午我回到家後，又親歷了一起嚇人的小概率事件。

這天我大概上午十一點左右回到家，脫去襯衣扔進陽台的洗衣機，準備去洗澡。這襯衣將我捂出一身臭汗，我這個有潔癖的人，夏天每次外出回家都要洗澡。

大夏天的穿著襯衣、西褲真熱啊！但是不穿又不行，我是個講究儀式感的人，像出庭這樣的大事，如果不穿正裝，我會不停責怪自己。（一五）