教堂外的毒葛藤（全文完）

他的手裡拿著一樣黑鐵色的冷冷的器具。槍！她猛然意識到那是槍！她還沒來得及驚叫，已經聽到一聲清脆的響聲，那麼響亮！接著，又是一聲。接著，她看到他前排的一個教徒，從腰間拔出槍，對著那個黑衣人，「砰」的一聲！一聲又一聲，砰！砰！砰！

伴隨著的是所有人的尖叫，那尖叫不像是從人的嗓子裡發出來的，倒更像是從某種大鳥的喉嚨裡發出來的，像是某一種混沌不清、不可理喻的鳥語。

她像所有人一樣，本能地往凳子底下鑽。她癱軟在地上，看到不遠處的過道上躺著那個黑衣的襲擊者和一個無辜的教徒。血，在他們的身下流淌。

她癱坐在那一動也動不了，幾分鐘以後，她旁邊的一個白人老頭把她扶了起來。教堂裡一片混亂，她聽到有人高聲喊：九一一，快，九一一。

然後，沒過多久，她聽到了遠處警笛和救護車的聲音。很多的警察 ，她從來沒有見過這麼多的警察湧了進來，還有穿白衣的醫護人員。她一直坐在那，有醫護人員問她沒事吧。她木木地點了點頭，又搖了搖頭。她坐在那，驚恐將她緊緊纏繞。

她也不知坐了多久，只覺得周圍的人來來往往，電影 蒙太奇一般穿梭，她像是在看一場電影。旁邊的一對老夫妻緊緊擁抱在一起，她坐在那，孤獨如冷涼的潮水，打在她的臉上。她從來沒有覺得像現在這樣孤獨，這樣需要一個溫暖的擁抱。

她打開了手機，林莉發了一條微信 ：我剛看到報導，你沒事吧！

這麼快嗎？這麼快就有這次槍襲的報導了嗎？她的微信還是沒有一個來信提示。

她走出了教堂門口。拐角處，她看到那一叢叢的三葉毒葛藤，她遲疑了須臾，把手伸向了那綠得鬼魅的毒葛藤。（全文完）