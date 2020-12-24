顏寧儀／圖

翠花更加憤怒了，她厲聲說：「你好不要臉，你在那等著，我這就過去和你算帳。」

當翠花趕到我家見到巴赫是隻狗，才恍然大悟。她指著我的鼻子，說我是大壞蛋，是全世界最壞的壞蛋。可是我也搞不懂，我究竟壞在哪裡。

吃完晚飯，翠花非要和我親熱一下。已經這麼多天沒見面了，她和我都有這個需求。可是說來也奇怪，自從翠花來到我家，巴赫就像貼身保鏢一樣，和我寸步不離，不是站在我的左膀，就是靠著我的右臂。在我的睡房裡，翠花的衣服剛脫去一半，就說她受不了這狗的目光。

「牠怎麼這樣看我，你把牠趕出去。」

為了滿足翠花，也為了滿足我，我只好把巴赫牽出睡房。沒想到巴赫像瘋了一樣，又是狂吠、又是撞牆、又是用嘴咬門把，再不出去制止，牠非要把整座房子拆了不可。看來牠是把我看成主人，別忘了護主是羅威納犬的天性。

我只好對翠花說：看來今天我們成不了好事，只能改日。

翠花不再脫衣服，但她沒有立刻放棄。她說那我們就到外邊去，找一間酒店住一宿。她的提議讓我為難，但又不好立刻拒絕。

我只得拿出蘇珊娜和我簽的合同，指著上邊的條款說：合同上寫得清楚，照顧巴赫是我的責任，違反合同就是違法。

翠花很快穿好了衣服，提起她的包包說：「你以前不只一次違反合同，還經常做些違法的事情。以前你不在乎，為什麼今天突然變得遵紀守法了？」翠花的問題讓我啞口無言。

這時翠花已經推開房門，一隻腳在門裡、一隻腳在門外。她說：「我這一出去，很可能就永遠不回來。我回不回來，就取決於你的回答。我要你告訴我，是我重要，還是你的狗重要？」

我扶著門框，思想鬥爭了很久才說：「以我之見，你身上有的東西狗不具備，你就更重要。相應的。狗身上有的東西你不具備，狗就更重要。我的意思你懂不懂？」

聽完我的話，翠花轉身離去，她的影子很快消失在夜幕裡。不過臨走前她說的「為這隻狗，你會付出慘重的代價」這句話，卻一直在我耳邊縈繞。

翠花走後，我心裡灰溜溜的，像是缺了什麼。

「都是為了你。」我對巴赫說：「你知道我為你做出了多大的犧牲？」

牠又用呆滯的目光看著我，然後走到我的腳下，俯臥在我的腳面上。我被牠融化了。

不久我發現巴赫其實很有個性。牠喜歡臥在廚房靠近冰箱的地方。我幾次把牠的絨睡墊搬到客廳的一角，可牠總是用嘴叼回原處，然後一屁股坐在睡墊上，大有穩如泰山之勢。牠的固執讓我很沒面子。我是一家之主，這個家到底誰說了算？

對我的問題，巴赫置之不理。我說：「巴赫，你做人不厚道，中國 人常說『禮儀最好的表達是恭敬二字』，你要好好檢討自己。」

我說話的聲調十分嚴厲，巴赫至少能夠領會到我的語氣。牠俯臥在牠的睡墊上，耷拉下耳朵，不作聲響。從那一刻起，我意識到巴赫很通人性，至少牠知道怎麼耍賴。

越來越多的事實證明了我對巴赫的認識。牠確實很聰明，一個把戲只要演示幾次，牠就能學會。小時候我受過軍訓，知道什麼是稍息、立正、齊步走、立定。於是我就用這些口令訓練巴赫。兩三次以後，牠果然學會了這些動作。

我說：「立正。」牠就坐立在那裡，挺直了身子。我說：「敬禮。」牠就抬起右前爪，放在耳朵旁邊。我說：「齊步走。」牠就在客廳裡繞著彎子走。一聲「立定」之後，牠便乖乖地站在那。

牠的不俗表現贏得了我的歡心，我開始變著法地獎勵牠。先是餵牠名牌狗糧，後又給牠買個玩具骨頭。許多有創意的想法在腦子裡一經碰撞，便生出絢麗的火花。首先想到的是中國那句老話：「肉包子打狗，一去不回。」我真的蒸了幾個肉包子，還特意上網查了一下「狗不理」包子的配料。效果果然不錯，巴赫愛吃得不得了。

這樣一來二去，牠開始拒絕吃狗糧，每頓飯非吃「狗不理」包子不可，而且要全肉餡的，稍微加點白菜都不吃。我知道寵愛不是調教子女的好方法，其實這個道理對狗也照樣適用。可是沒有辦法，我在不知不覺中，被巴赫感化了。沒出兩天，我和巴赫之間，就建立了牢固的感情基礎。（三）