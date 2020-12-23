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中原女人（三二）

張幸

回到家進門一看，客廳、廚房和浴室的地上到處是血。小帥拿塊毛巾包著手，滿臉痛苦地躺在沙發上。

「發生什麼事了？」她頭皮都炸了，腦子緊張轉起來，先叫救護車，還是先報警？

「別問了，趕快送我去急診。」

在急診室，醫生做了緊急處理，消毒止血，把小帥的手包紮好，讓他在醫院休息，觀察一夜再說。

等沒人了，小帥才悄悄對她說出經過：「我說沒錢給他，他就跟我大吵大鬧，最後掏了刀。」

剛才把小帥送到醫院，醫生聽說是被人用刀砍的，問她報警了沒有，於是她報了警。現在明確知道是小叔子幹的，好歹是一家人，她想讓警察別管，卻已經來不及了。警察介入也好，他那個弟弟竟能對自己親哥哥動刀子，實在是無法無天、沒心沒肝，捂不熱的冷石頭！

以前人家說外國人情味淡薄，她還不相信，這家人還真讓她長見識！

第二天早上，小帥出院。在路上，小帥深有感觸地對她說：「我現在才知道，你手指掉的時候是什麼感覺。」

幾年前，她的手指不小心被門夾了。那一瞬間並不覺得疼，只見血流如注。她趕快用衛生紙包起來，自己去開車上醫院。

小帥嚇壞了，眼淚迸流，手裡捧著一碗清水趕過來，水裡泡著一小塊肉樣的東西，聲音都變調了：「你的手指掉了！你的手指掉了！」

那時她才知道，中指指肚被夾掉一塊。後來，指肚沒接上，她的中指短了一截，跟無名指一般高。

十指連心。雖然小帥的家人無情無義，但小帥跟她相互十指連心，這還不夠嗎？（三二）

警察

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