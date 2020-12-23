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教堂外的毒葛藤（一一）

二湘

她有那麼多愛，她一直在給予，她想她是懂得愛的。但是，現在，突然的，他決絕地放棄，沒有一絲憐憫。是他厭倦了嗎？是他的妻子發現了嗎？還是他真的得了什麼絕症？

她不停詢問、不停給他發信息。然而除了最初那句「此生只剩各自獨行，從此相忘於江湖」，他的微信一直是沉默，沉默如淚滴、沉默如鏽跡斑斑。

她在校園走了一陣，覺得有些口渴。她找到了附近的一家台灣奶茶店，要了一杯香芋波霸奶茶。奶茶入口的那一瞬間，她覺到了香甜。然後，她猛然意識到，奶茶店旁邊的那條道路，就是通向他們第一次相見的那個教堂。她拿著奶茶，朝教堂的方向走去。

奶茶已經喝得快見底了，味道也變得寡淡。她把杯子扔進了教堂拐角處的垃圾桶。她看到垃圾桶不遠處，還是那一叢毒葛藤，白色的標誌牌已經換成了一個褐紅色的。是原來那個不夠醒目嗎？那一個個三片複合的葉子還是碧綠葳蕤，散發著誘人的清香。

教堂裡面正在做禮拜，她聽到了裡面的輕聲吟唱。那是她不熟悉的聖歌，她不由走到了教堂裡面。裡面人很多，她悄悄走進去，坐在最後一排，和著眾人一起唱起了聖歌。

教堂最前方淡黃的牆壁上，掛著一個深褐色的巨大十字架，她久久凝視著被釘在十字架之上受難的耶穌。她對基督教知之不深，但是知道那個原罪的說法，她是一個有罪的人嗎？上帝會寬恕她這樣的罪人嗎？

聖歌結束後，台上的牧師開始布道，她並沒有留意他說什麼，只是被他語言裡某種柔和打動，她覺得她這些日子受的苦痛似乎也被一點點抹平。她低下頭，雙手合十，眼淚止不住地流。

她在淚眼朦朧中，瞥見一個黑衣人衝進了教堂。（一一）

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