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「你要出去嗎？等會兒我弟弟要來。」晚飯後，她要帶妞妞去附近公園遛彎，小帥叫住她，有點不想讓她出去似的。

「來就來唄，你跟他說，兩千塊給他修車，多的沒有。」提起這事她就惱火。小叔子有個舊摩托車送到修車鋪去修，修好了，讓小帥開車送他去取車。小叔子先前騎車摔過一次，這次車修好了，不知性能如何，不敢騎，讓小帥幫他騎回家，他自己開小帥的車。小帥仗著自己騎過各種類型的摩托車，二話沒說答應了。結果，一出門就摔倒，摩托車側翼摔凹陷了。

當時她想，小帥答應幫他騎回家是情面，倘若小帥摔傷了，還得讓小叔子賠償呢！但不管怎麼樣，小帥沒事，車摔壞了，還是咬咬牙準備賠他些錢。

然而，小叔子不聲不響把車賣了，賣了多少錢不講，只說舊車賣掉了。現在沒車了，讓他們賠他六千塊買新車。豈有此理！他們當然不願意。

今天他來，肯定是為賠車款扯皮。

她不想見他，帶著妞妞走了。正在公園裡跳繩，突然接到小帥電話，讓她馬上回家。

壞了，肯定是小叔子又出了什麼么蛾子！趕緊帶著孩子急匆匆趕回家。想起這個小叔子，她就要撇嘴。以前他因工傷胳膊骨折，吃住在她家將近兩年，全靠她照顧。打官司得到政府賠償三十萬，他拿了錢，對她說聲「謝謝」，拍拍屁股便走了。

妞妞出生到現在，當叔叔的一件禮物都沒給買過。虧得他女兒出生，她還送了個一百元的紅包。儘管如此，念在小帥家只有這個弟弟常來常往，他每次來，她都好吃好喝招待，走時還要吃的、喝的、用的滿滿裝一兜，給他帶回去，他可曾記過他們一點好？（三一）