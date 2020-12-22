銀行接待我的是一位皮膚白淨的小嫂子，嗓音聽起來十分溫和舒服。小嫂子用我的身分證查看我留在銀行的資料，正如我自己知道的那樣，包括社會保障卡在內，我名下擁有兩張卡──冼女士提供的卡號，是另一個叫做「李XX」的，不是我。那位「李XX」只是名字與我相同而已，身分證號碼完全不同。

小嫂子還說：銀行主要是以身分證號碼為主要依據來判斷的。我可以告訴您，您提供的這份聊天記錄上的卡號，跟您提供您自己的身分證，並無關係。

我請她替我開一張證明，以說明此事。她笑笑說，不能這樣子操作──我們能證明某張卡是您的，但如果某張卡不是您的，我們就不能給您提供這張卡不屬於您的證明，除非法院或者公安 機關對我們有這方面的要求。

哈──我忍不住笑了起來。

既然種種跡象表明，我被冤枉了，那我就不用害怕啦！行啊，到時候我去會會這位自稱與我有合同糾紛的冼女士吧！反正到時候被打臉的是她，不是我。想著想著，我倒是有點同情冼女士了。我當然是真心實意同情她的，我又不是無情的人。

兩天後我們收到了李小正的入學錄取通知書，八月二十四日下午開始軍訓，上午報到。哎，時間有衝突，如果我二十四日去上庭的話，就無法送李小正去學校，這可如何是好？

為了能送兒子去學校，我決定放低身段，按起訴書上提供的電話打給冼女士，告訴她，她認錯人了，麻煩她確認清楚。如果可能的話請撤訴，以免浪費彼此的時間。

冼女士氣沖沖地說：你現在不要來騷擾我，有什麼到時候你自己跟法官講！

我勒個去，她吃了多少火藥才這麼衝！（一三）