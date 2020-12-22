教堂外的毒葛藤（一○）

她漸漸不再為此心生怨隙，漸漸接受了這種模式。她知道她並不是沒有選擇，她是個招人愛的女人。她已經做過選擇了，她曾試圖從一次次新的關係裡把他淡去，卻總是在他不經意發過來的一條信息或者是一通電話後，燃起對他的熱情，最後被一種莫名強大的力量吸引到他的身邊。

後來的歲月裡，她漸漸發現了他的軟弱、游移和自私。她想，她得承認，他並不是她當年認定的那個完美的他。那樣的完美是每一個青春少女臆想出來的神，但是她已經完完全全接受了他，自己又何嘗不是一個自私的人？自私又執拗。這就是愛吧，愛就是這樣執迷不悔。

這麼多年，她就這麼固執地、無可救藥地和他糾纏不清，難以割捨。她恨他們總是異地，又意識到距離讓他們每一次的幽會更加珍稀。她總記得他的笑，南方的天空一樣清遠的笑。他是她這一生的劫，她沒有辦法繞過他了。真是造孽，她想。

這是真愛還是糊塗？她是林莉說的那種深情的瘋子，還是不過是情慾的祭品？又或許她是個不喜歡拘束的人，她其實是用他來抵禦婚姻或者關係的束縛？她想不清楚，到最後，就是隨著感覺走。

他們聯繫的方式先是郵箱，後來是臉書 ，再後來就是微信 。真是可怕，他們的這段感情見證了社交網絡的一步步進化，下一次又是什麼取代微信呢？現在，她不用想了，他那條微信輕易地摧毀了他們二十年的糾纏。

二十年，她簡直不敢相信，這真是一場曠日持久的戀情。那麼多的日子那麼迅速地逝去，光影全無地泯滅，沙漏無聲地流去。那麼多的句子，那麼多俏皮或者是溫情的絮語，那麼多的生日祝福、情人節祝福、新年祝福，就在十多天前，徹底地被他截斷，再也不會飛翔。（一○）