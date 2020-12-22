顏寧儀／圖

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那天到公園散步，無意間看見樹上貼的一張手寫告示。原來是個狗主人要為自己的狗找個臨時照顧者。對於寵物，我有自己的堅持，就是盡可能去愛別人的貓，或者狗、或者金魚、或者荷蘭鼠，這樣既可以觀賞、愛撫、玩耍，又不用承擔照顧牠們的責任。沒想到我女友，也就是那個叫翠花的女人，又找到了挖苦我的藉口。她說我這個人最擅長的，就是不勞而獲。翠花她這是話裡有話，我知道她指的是什麼。她說的「不勞而獲」在我看來，應該是「兩廂情願」。

我仔細看著這張告示，上面標出的酬勞讓我心動。每天兩百美金，外加二十元的狗糧補貼，為期一周。這是一筆可觀的收入，而且不費什麼力氣。美國 人的愛狗之心我是知道的。為了狗，他們不惜花錢。我一個朋友的朋友為了給狗洗牙，不惜花去六百美元 ，卻不願意掏兩百元給自己的兒子洗牙，嫌貴。這就是美國。

告示的下方注明了聯絡電話。

接電話的是個女人，說著好聽的英語。都說聲音是有形象的，對這一點我堅信不疑。從電話傳來的聲音裡，我可以判斷出說話人的年齡、社會階層，甚至她的長相。後來見面一看，我的判斷還真是八九不離十。

女人叫蘇珊娜，隔天起要外出一個星期。其間她的愛犬需要寄宿在別人家，所以她急於找個有愛心又有責任感的人，為她的狗做臨時照顧員。

「我的狗叫巴赫，牠很懂事，也很聽話，只是吃東西有些挑剔。」

蘇珊娜在電話裡嘮叨著。我隱約覺得她是個不好伺候的人，可也不好多說什麼。

「巴赫這個名字聽著好熟悉，好像是大名鼎鼎的德國音樂家。」我有意無意地和她搭訕著。

她說：「這正是我給狗起這個名字的初衷。」

最初，巴赫並沒有給我留下特別好的印象。牠坐在我客廳裡那塊不大的波斯地毯上，張著嘴，吐著舌頭，哈哈地喘著粗氣。牠像人一樣直勾勾地盯著我看，像是要看透我的心思，這顯然超越了狗的本分。

看著飯桌上放著蘇珊娜臨走前和我簽的一紙合同，心裡怪怪的。做生意需要簽合同、兩國建交需要簽合同，給狗當照顧員也要簽合同？沒有這個必要吧！

可蘇珊娜一再堅持。雖然她嘴上說這是例行公事，但我知道她對我缺乏信任感，尤其是當我告訴她我的職業是「自由諮詢師」（freelance consultant）時，她更把眉毛皺成一個疙瘩。

合同上列著許多條款，包括每天必須按時給狗餵食、餵水，安排牠拉屎、撒尿，還要保持健康的生活方式，還要培養良好的習慣，如此這般。我已經習慣用電腦語言和電腦對話，讓我與人交流，我常常會忽略人的言外之意。我把合同團成一團，本想扔進字紙簍裡，但轉念一想，這樣做也不太恰當，最後還是把它塞進抽屜。

巴赫警惕地看著我，我也抱著懷疑的態度看著牠。

「聽得懂中國 話嗎？」我用中文問牠，有打破僵局的意思。

牠「汪汪」地叫了兩聲，也不知道是真懂還是裝懂。

「從今天開始，你要跟我學中國話。」

牠還是「汪汪汪」地叫著。

「我知道你在想說這裡是美國，大家都講英語。可你別忘了，這是我的家，我是這裡的主人。中國有句老話，叫做『客隨主便』，這個規矩你務必要遵守。」

巴赫依然仰頭看著我，顯然是一頭霧水。

蘇珊娜說巴赫懂事又聽話，但願這是真的。可是做到一時懂事又聽話並不難，難的是一輩子懂事又聽話。比方說翠花，她在高興的時候總是很懂事，也很聽話，可稍不順心，她就翻臉。看到她凶巴巴的樣子，跳樓的心思我都有。

「你要做一隻好狗，這不僅是我的希望，也是我的要求。」

巴赫不再留意我說的話，開始在客廳裡四處巡視，看看電視上正在播放的新聞、跳到沙發上試試軟不軟，還到洗手間四處聞了聞味道。牠倒不認生，短短幾分鐘不到，就不拿自己當外人了，這我可得敲打敲打牠。

「狗要有狗的規矩，比如夜間不許亂叫，拉屎、拉尿要到外邊。當然最重要的是，懂得恭敬地對待主人。孔子曰：『君子敬而無失，與人恭而有禮，四海之內，皆兄弟也。』」（一）