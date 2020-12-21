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疫苗第2波誰先打？CDC諮委：75歲以上和這些職業

小概率事件（一二）

李東文

天可憐見，我並不認識這位冼姓女士，對她所寫的「事實」亦一概不知。

還有一份列印的微信聊天記錄，大概算是證據吧！一個銀行卡號後赫然有「李XX」三字。這不是我的微信號，群主「李XX」以及微信群裡的成員，我全都不認識。

那麼，冼女士是根據「李XX」這個名字提告我的？

包括社會保障卡在內，我共有兩張卡。我趕緊找到自己的卡與聊天記錄上的卡號對比，並不相同──那的確不是我的卡。

我再次確定，冼女士認錯人了。然而我還是心有怯意，畢竟被人告上法庭，不是鬧著玩的。打電話請教著名律師孫先生。孫律師聽完後，愉快地笑了起來，嚴肅認真地跟我確認，我的確沒做過那些事後，告訴我什麼也不用做，到時候出庭，親自跟法官解釋清楚就行。

這多麻煩啊！我說。

孫律師說：不麻煩哦，你只是跑一趟──如果你不想跑，寫答辯狀發給法官也行──不過我建議你去法院體驗一下。不一定好玩，但對於一位寫作的人來說，這無疑是很好的體驗，沒準以後你寫某個小說時用得上呢──你還記得嗎？上次一起喝酒時，你說你喜歡的村上春樹說過一句很有哲理的話，「人生沒有無用的經歷」。

電話這頭的我，幾乎大笑起來。本來十分壓抑的心情讓孫律師幾句俏皮話，轉換成晴天。孫律師這個人怎樣我先不說，光樂觀一項就足以令人敬佩──他不僅自己樂觀，還將樂觀傳遞給身邊的每一個人。

受了孫律師的鼓舞，我決定積極一點，去查證冼女士提供的銀行卡號與自己到底有沒有關係。如果此卡號與我無關，我希望銀行能給我開張證明，方便我到時候向法官提供證據。（一二）

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