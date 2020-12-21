甘和栗路／圖

寫了文字，當然還得配圖，白露故意發兒子和一個紅髮女孩同框的照片。發完了，還不過癮，又在下面寫了一段：「我為你們驕傲，可愛的孩子們，你們的微笑點燃了青春，善行溫暖人間。」

發完朋友圈，即刻有大學同學問：「那美國 女孩是你未來的兒媳嗎？」

白露淡定從容地回應：「我是個開明的媽媽，孩子們的事我從不過問。」

她知道，她的前閨蜜和前男友已經看見了，她知道他們不好受，但她管不了。從前的那些傷痛和恨，重重疊疊，在午夜夢迴時變成一條蛇，突然咬她一口，他們感同身受過嗎？

羅衣聽見白露連說好幾遍「感謝病毒」，病毒讓多少人失去了生命、多少家庭悲痛欲絕，她為什麼跟世界反了方向？病毒幫她擋住了噴湧而出的悲劇預告。一場席捲全球的災難，居然有人在笑，但更多的人在哭泣。羅衣不敢相信，歡歡的眼淚也流成了河。

病毒把歡歡的先生帶走了！她的生命那般完美無瑕，誰誰誰說過，她頭頂幸福的光環。但是上天說收回就收回，居然不打一聲招呼。羅衣記得很清楚，當她領著一群工人在歡歡家安裝隔離房的時候，歡歡的女兒還在義大利 。義大利的疫情 比美國先爆發。又過了些日子，歡歡的先生把女兒從機場接回來，從機場到家有一個半小時的車程，沒有開窗透風。到了第三天，他整個人就不對勁了，全身乏力，還出現了乾咳和腹瀉等症狀。

歡歡的先生是醫院的神經科醫生，平日在醫院採取了嚴密的防範措施。到底是女兒傳染給他，還是在醫院被傳染了？總之，他的核酸檢測呈陽性，他拿了藥後在家隔離，女兒也在隔離。女兒的檢查結果也是陽性，但是健康正常，屬無症狀感染者。

隔離的第七天，歡歡先生在半夜突然出現呼吸困難，救護車送到ICU後，沒有搶救過來。還沒來得及說一聲再見，從此與親人陰陽相隔。

疫情期間，葬禮只能從簡。最後的告別，只有牧師和歡歡，還有她的兩個兒女。歡歡的眼裡沒有淚，乾乾的、空蕩蕩的，暗黑的兩個洞。從前的臉像鮮亮圓潤的蘋果，現在嚴重變形，成了蘋果乾。

當棺材慢慢入土時，歲月江河翻滾著、呼嘯著，朝歡歡湧來：他第一次牽她的手、第一次擁她入懷，彼此都獻出了初吻和最純真的情……歡歡撕心裂肺叫了起來，撲過去，要和先生一起入土，掙扎中被兒女死死抓住了。

白露在電話裡對羅衣說：「我應該去安慰歡歡，至少應該給她一個肩頭，讓她痛哭一場。但是病毒擋在前面像高高的牆，我和她無法見面。」

羅衣說：「我前天戴上口罩，去見了她，整個人憔悴得……唉，我真不敢看她。」

白露說：「你膽子真大，這個時候還敢去見她。」

羅衣說：「這是我工作的一部分，歡歡的現狀很糟，需要身心康復。她同意我們的建議，拿掉一個隔離房，再安放一個四面通風的隔離亭。我給她安排了social worker，是一家民間機構贊助的項目，為新冠患者死者家屬提供的免費服務。」

白露說：「病毒雖然可怕，但是幫你們公司蓬勃發展，病毒後面有哭聲，也有笑聲。」

羅衣聽了，很想回她一句：我記得你說過好多次「感謝病毒」。但是羅衣什麼也沒說。茱莉亞的短信來了，她匆忙掛了白露的電話。

茱莉亞在電話那頭笑得爽朗，她有一堆合同需要羅衣的協助，這些都是政府資助的項目：幾家公立學校，不僅需要安裝隔離小房，還需要購置安裝了隔離玻璃的課桌。還有陸軍基地的活動中心，需要大量隔離玻璃的餐桌。對了，醫院還有一筆大單，如今醫院有的是聯邦資助，錢多得像潮水……

茱莉亞囑咐羅衣：政府項目不會討價還價，更不會欠款，我們必須抓緊時間。病毒若是跑了，項目也就沒了。

兩萬美元的獎金打到羅衣的帳上，羅衣有些茫然，病毒是應該滾蛋，還是留下？她想起茱莉亞的笑聲，歡快明朗，慢慢的，從高處落下來，混糅了歡歡的嗚咽聲。（下）