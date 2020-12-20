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中原女人（二九）

張幸

她的心一下就涼了。

米亞把她的情況向主任彙報了，很快轉來告訴她，準備給她再找一位律師。這位律師是刑事律師，似乎對移民事務不是很了解，他們要給她換個移民律師。

「是法律援助協會的移民律師，不收費。」米亞補充道。

她心裡咂舌，以前只知道律師貴，沒想到律師也有免費的。

新的律師是個胖老頭，三言兩語把情況分析給她聽：一，婚姻是真實的；二，家暴是確實的，你是受害者；三，你有獨立生活的能力。把這三條的證據拿出來，試試不申請配偶簽證，以獨立人身分，自己擔保自己來申請簽證。

「能行嗎？」她有點懷疑，從來沒聽說過什麼「獨立人身分擔保自己」。

「也許行、也許不行，五十對五十。但你不試試，，肯定只有遣送回國這一條路。」胖老頭面無表情，卻很沉著。

「試試吧！試試就知道了，眼下這是最好的辦法了。」米亞鼓勵她。

她聽米亞的話。現在不上班了，時間有的是，就開始著手準備申請材料。

一個月以後，米亞通知她，她的家暴案要開庭了。

她有點緊張，要上法庭啊！老話說「生不進衙門，死不入地獄」，她從來都是對公檢法那些地方敬而遠之。從沒想過這輩子要上法庭，還是人家外國的法庭。

上法庭那天，她看見了小帥。他裝模作樣穿了一套西裝，卻一臉沒精打采。小帥見了她，眼神複雜，又想看，又躲閃。

法庭倒不像想像得那麼森嚴。是在一個不大的房間裡，來了法官和書記員幾個人，沒想到的是，小帥同學的媽媽、他們的女房東也來了。（二九）

移民 家暴 簽證

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