我是土生土長的廣東人，在我四十多年的人生經歷中，沒有遭遇過比今年更熱的天氣。昨天與父親通電話，我抱怨天氣太熱了，必須要等氣溫降下來以後，我才願意出門回老家探望他。我雖然年紀不小了，但偶爾還是會跟自己的父母撒撒嬌。通過撒嬌這種拙劣的方式，來讓父母覺得他們還很重要──我頻繁地回台山老家，每次回去前，都事先打電話告訴父母，一會我想吃什麼菜──是的，每一次我都能如願以償。而父母，因為又有照顧我的機會而心滿意足。哪怕已經四十多歲了，我也願意扮演父母的小寶貝。父親說這該死的天氣，這該的2020年，我快八十歲了，都還沒有遇到過比這更熱的年分！

正當我看到太宰治第一次跳河自殺時，對講機嘟嘟地響了起來。樓下的人說有一份我的快遞。我說快遞你放保安室就行，一會我太太下班回家會取。快遞員說是檔，要本人簽收。我於疑惑中下樓簽收檔──是法院的傳票 。去他奶奶個熊的，我被人告了！

我自認是一等良民，別說違法亂紀的事，就連有昧良心事也沒做過，乍就被人告了呢？於是我強忍著內心極大的恐懼上樓回家，用顫抖的雙手，艱難地拆開了EMS。果真是傳票！

案由：合同糾紛

被傳喚人：李XX

開庭時間：2020年X月X日X時X分

是一位姓冼的女士起訴我的。

冼女士寫下了「事實和理由」：在一次聚會，李XX在2017年5月前後共收我一四五五○元，說是眾籌一個月左右回本，往後有五倍增收。後一直無音信，請求判令返還一四五五○元，利息以銀行同期貸款利率 ，計算至實際清償日止四百元，合計一四九五○元。

看到這裡，我驚慌錯亂的心才稍稍安定了些。（一一）