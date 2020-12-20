甘和栗路／圖

過山過海之後，千兜萬轉怎麼又見了！因為微信，天涯海角的人都翻出來了。白露莫名其妙被拉進大學群裡，面對老同學，也面對兩個人渣。好在這麼多年過去了，所有的恩怨情仇都應該隨風而散！白露有了幸福的家，她帥氣聰慧的兒子，耶魯法學院的高材生──白露這一生最大的驕傲。前男友和前閨蜜主動給她打招呼，她回應了，當著那麼多同學，她裝，也得裝出瀟灑的氣度。

白露回國時，參加了老同學的聚會，鶯歌燕舞地鬧得歡騰，她還跟前男友和前閨蜜合了影，她都佩服自己的心胸。有個同學在旅行社當老總，白露想起兒子心懷西藏夢，但需要辦特殊簽證，這個讓人頭疼。旅行社老總拍著胸口說，沒有問題！如果白露知道前男友的女兒在那家旅行社實習，無論如何也不會讓兒子前行。兒子從西藏歸來後，跟前男友的女兒成了情侶，還想幫助女友到美國留學。

白露以為自己放下了，原來全都是假的！為什麼眼前山崩地裂，一聲又一聲的霹靂炸碎了神經。她找好友歡歡傾訴，歡歡總是用那些陳詞濫調應付她：「慢慢接受吧！人生苦短，為什麼要跟舊時光過不去？」

歡歡沒有歷經心傷魂散的失戀，理解不了白露傷痛之後的陰影──它留在原地，拒絕離去。稍不留神，就會翻扯出一張張不堪回首的圖片。

歡歡有次對白露說：「想開一點，別糾纏了，他們生的孩子以後要叫你奶奶。你這個當奶奶的，最後還是要跟外婆、外公在一起，共同經歷好多場面的。」

白露聽了這話，竟然掩面痛哭起來。她千辛萬苦地逃離他們，用漫長的歲月治療傷痛，為什麼千兜萬轉又回到原點？還要用未來的血緣綁架她！白露雖然淚流滿面，但並沒把內心的想法告訴歡歡，她知道歡歡幫不了她，她必須尋找專業人士。

白露見心理醫生只見了一次，診所大門便關了。疫情 在當地爆發，政府要求居民在家隔離。在家隔離雖然能阻擋冠狀病毒的傳播，但是憂鬱症像魔鬼一樣猖狂起舞。白露所在的城市，因憂鬱症自殺的人明顯高於冠狀病毒死者。

羅衣知道白露的遭遇後，主動聯繫白露。羅衣告訴白露，她認識一個心理醫生，醫生曾在上海待過兩年，了解中國 文化，會簡單的中文，她的診所還在開門。醫生和病人見面時，不在室內，在室外的隔離亭裡，不用擔心空氣病毒的濃度和傳播風險。那隔離亭是羅衣他們公司，專為心理診所打造設計。亭子結構精巧，四面通風，沐浴在自然清新的空氣，患者心情放鬆。

白露在隔離亭見過醫生後，情緒好轉。她在電話裡感激羅衣，她目前已能入睡了，生活也開始回歸正常。最讓她寬慰的是兒子，前些日子藉口沒有直航，只能滯留在中國，如今繞道日本回來了，回來後自主在家隔離了十四天。他喜歡羅衣公司安裝的隔離小房，晚上還可以透過天窗看星星、看月亮。

白露聽從心理醫生的建議，像朋友一樣，主動跟兒子溝通，把從前的傷痛和祕密全都展現出來。她最後說：「孩子，不管你怎樣選擇，媽媽永遠祝福你。我會吃一輩子的抗鬱藥，我會帶著微笑出現在你的婚禮上，跟新娘的父母友好相處。」

兒子聽後，又把自己關進了隔離房。三天後他對母親說：「我想好了，我會跟她分手，絕不讓最愛我的媽媽吃一輩子的藥。」

白露聽了，感動不已，她說：「孩子，別為我犧牲，你的幸福也是媽媽的幸福。媽媽雖然痛苦，或許慢慢就化解了。」

兒子說：「我知道，就讓命運來安排吧！」

白露對羅衣說：「感謝這場病毒。」

羅衣說：「現在病毒猖獗，他肯定不能再飛中國。如果沒有病毒，大小航線正常。」

白露說：「如今兒子待在家裡上網課，跟同學嘻嘻哈哈，還有女孩子的聲音。他和幾個同學約好，要去食物發放區當義工。」

白露在朋友圈裡興奮地寫下：「疫情洶湧之下，人間依然有愛。無收入或低收入 的人，不用出具身分證明，都可以排隊領取食物。一人一個食品袋，袋子裡有麵包、沙拉、火腿腸、雞蛋，還有水果。」（中）