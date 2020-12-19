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1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

中原女人（二八）

張幸

她開了門，慌慌張張收拾了一些日用品和衣服，把藏在捲閘門軸裡的五千元錢掏出來。這是出獄後沒日沒夜打工，省吃儉用存下的。

女子避難所像學生宿舍一樣，中間一道走廊，兩邊有許多單間。不過，比學生宿舍條件還好些，每間只住一個人，有獨立衛生間和廚房操作台，爐灶、冰箱、微波爐、咖啡壺……應有盡有。

米亞辦好手續，把她安置下來，鄭重其事跟她說：「現在開始，你不能去上班了，如果你去上班，你的丈夫再對你實施暴力，我們是無法保護你的。」

她趕忙答應，現在這裡就是她的家裡，家裡人的話還能不聽嗎？

她想到吃飯問題，吞吞吐吐問，不上班，沒有錢吃飯怎麼辦。她可不想動那寶貴的五千塊，要攢起來，以後申請身分用呢！

米亞笑了，拉開冰箱和儲物櫃，裡面有麵包、牛奶、罐頭、香腸、常見的蔬菜和冰凍的肉塊。「早餐是現成的，中餐和晚餐可以自己做。」米亞關上門，安撫她，「這些食物是免費的，是商家和慈善人士捐贈的。」

「住宿費每個月是九十元。不過，你如果沒有收入的話，就不必交了。」

她聽了很受感動，抓住米亞的手握著，不想鬆開。

過了幾天，米亞把她帶到會客室，有一個穿西裝、提公文包的男人在等她。米亞輕聲說：「根據你的情況，我們為你找了一位律師，幫助你申請身分。」

律師聽了她的陳述，公事公辦地向她解釋，問題挺複雜，不僅僅是非法滯留，還涉及到簽證欺詐和偷稅漏稅。如果這兩個官司沒有好的結果，即使她丈夫是本國公民，她也申請不到配偶簽證。（二八）

簽證 咖啡 牛奶

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