好吧、好吧！那還是像以往那樣，陽台的衛生就讓我拖著傷殘的身軀來處理好啦！不為難我的乖兒子。這兩年以來，為了處理這些該死的而且極其惡心的垃圾，我不得不在陽台準備了個裝垃圾的袋子。每星期徹底清潔一次陽台，找出隱藏在各個角落的，來自樓上無良人家的種種垃圾。

因為這些該死的垃圾，我多次去物業管理處反映情況，極生氣時也親自上樓提醒過他們，但沒有用，這戶人家說他們從不做這種缺德、缺心眼的事。比我家更高的只有四戶人家，其餘三戶是在這住了十幾年的老鄰居。在我們樓上這戶人家搬進來之前，我家陽台從沒出現過哪怕一樣從天空中飄進來的垃圾。

拖拖拉拉的，從七月中旬拖到八月上旬，傷勢依然──我能正常走路，但不能跑步。稍為走快點，就有一般無力感從右邊膝蓋傳送至大腦。這是因為膝蓋周圍的肌肉 和韌帶沒有更好地包裹膝關節的緣故。為了恢復得更好，我隔天去健身 房，利用無壓力單車和橢圓機，對膝關節進行恢復性訓練，同時也重新開始上半身的肌肉訓練。受傷之前，我每周起碼有五天時間是要運動的，不是打網球就是健身。在家裡憋著，不僅體重猛增，心情也變得十分壓抑。

對關節進行恢復性訓練和小心翼翼地訓練上半身肌肉，相對於身體正常時期的運動，麻煩很多，也艱苦很多。但效果還算明顯，我的心情漸漸好轉起來了。

八月下旬，一個氣溫高得離譜的午後，我半躺在懶人椅上重看《人間失格》，被太宰治的死亡氣息一層又一層包裹著。多麼美的文字，又是多麼頹廢的人生態度！風扇源源不斷地送來流動著的空氣，但依然無法清除我身上的薄汗。氣溫實在是太高了。（一○）