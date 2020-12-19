教堂外的毒葛藤（七）

我不需要完完全全的你，我只要你的一部分。但是，我要給你全部的愛。她接著說，心裡突然變得堅定起來，既柔軟，又堅定。那是一種陌生的感覺，這感覺甚至讓她全身戰慄。

他看到了她眼中的孤絕，你是真的像王秀芝的，他說。她啞然失笑，如果她不是叫秀智，他還會和她有這一番糾纏嗎？

她總是擔心事情會暴露，但是居然一直到他離開奧斯丁都沒有。原來姦情暴露都是小說裡才有的情節。當然，或許因為他是個特別小心的人，對他妻子也一定格外好。她想到這一點，心裡的酸意糾纏著苦澀而來。

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因為在Taos耽擱得有些久，她臨時決定在拉伯克住一個晚上。她開到拉伯克時正好是晚餐時間，她想找家餐館，打了一通電話，才發現餐館都不開──今天是聖誕夜。居然沒有一家開，拉伯克也不算一個小城市了，怎麼可以這樣？

她蔫蔫地去旅館 的自動銷售機，買了一盒方便麵。聖誕夜，她一個人在旅館的房間，默默地吃著一碗方便麵。她原本也沒覺得什麼，只是當電視裡Jingle bell, Jingle bell, Jingle all the way的聖誕歌響起時，她的眼淚嘩嘩地流了下來。她沒有給林莉打電話，她不想打擾她。他沒有像往年那樣發來節日問候。她心裡像是有個細鑽子，一下一下地鑽著疼。

第四天，她的精神更差了。她只好走走停停，睏了就把車開出高速，停在休息處，睡一覺再開。她不知道最後幾個小時是怎麼堅持過來的，有幾次，她的車子都開出白道。好在她的車子有預警，發出「嘀嘀」的嘀鳴提醒她。

到了第四天的傍晚，她終於開到了奧斯丁。I35不只是車水馬龍，簡直就是擁堵，她不記得十年前是這樣子。她聽說很多的人從加州 遷往德州 ，因為德州房子便宜。（七）