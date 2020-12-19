甘和栗路／圖

羅衣慵懶地靠在沙發上，一邊喝咖啡，一邊看筆記電腦的新聞。病毒時代的新聞，太多生離死別的故事，不看也罷。她喜歡在家辦公的狀態，自由自在，穿寬鬆的睡衣，躺著、歪著，甚至可以把腿放在沙發上。電話響了，是老闆茱莉亞的聲音，她說有個客戶，那名字一看就是華人，她想讓羅衣上門一趟。

2020年，最不吉祥的一年。病毒在地球上橫行霸道，很多眼淚在飛，商家關門了、員工回家了。但是羅衣所在的公司機靈轉身，在一片哀號聲中微笑前行。公司經營隔離玻璃，也經營「模塊組裝系列房」，是瘟疫成全了他們的生意興隆。老闆茱莉亞眼睛亮、腦子快，結合當前氛圍，用「隔離」的包裝廣而告之。

隔離房占地小，功能完善，可根據客戶的要求進行細節改裝。房子適合安在居民的後院，也適合小型商家。病毒時代，每個人都強烈需要自己的空間。

羅衣本來在公司從事數據分析，但是特殊時代特殊要求，她的職業身分也在不斷轉換，那些日子，她常被茱莉亞派去接洽業務。有個客戶希望在後院裝兩個隔離房，羅衣戴著N95口罩和醫用手套，出現在林歡歡家的後院，仔細查看後，給出合理化建議。當工程完成後，她和林歡歡成了朋友。

歡歡圓臉大眼，頭髮漆黑、皮膚白皙粉嫩，散發出喜盈盈的光。笑起來特顯大氣富貴，一看就是個幸福的女人。歡歡毫不掩飾命好的自豪，她對羅衣說，她這一輩子就是吉祥，從小就享受父母和祖父母的寵愛，學習成績好，同學關係也好，走到哪裡都是人見人愛、花見花開。對了，有次去動物園，猴子一看她就拍手、孔雀一看她就開屏。旁邊一個道士模樣的老人說：你頭上有一圈耀眼的光環，好運相伴，榮華一生。若是在古代，你有母儀天下的尊貴。

尊貴的人做什麼都萬事如意。歡歡初戀就修成了正果，感情上沒遭一點風浪。丈夫是業務精強的醫生，人也長得瀟灑陽光，對她百依百順。丈夫剛來美國 時做博士後，雖然工資不高，但沒讓她受苦，鼓勵她去圖書館系讀了個碩士。她一畢業就找到工作，一找到工作就生孩子。

一兒一女雙胞胎，乖巧可愛，從小到大沒讓她費過心。一轉眼孩子們都大了，兒子在哈佛，女兒拿了公立大學的全額獎學金，並立志學醫。

歡歡對羅衣說：「女兒從小跟爸爸親，希望跟爸爸一樣當醫生。」

羅衣說：「你們一家都那麼優秀，你先生第一代移民就當了醫生，你女兒的前程更是不可限量。」

歡歡點著頭說：「女兒很聰明，也很可愛，她目前在義大利 當交換學生。義大利的疫情嚴重，我想讓她早點回來。」

羅衣說：「回來正好住隔離小房。」

羅衣很快發現，歡歡熱情豪爽，但是一舉一動流露出高人一等的優勢。羅衣去她家查看工程，她要留她吃飯。那時疫情已在美國風起雲湧，東西兩岸出現了好幾百個病例。羅衣表示了謝意，解釋公司的規矩，不能坐下來當客人。

歡歡說：「你若不留下來，就是看不起我，看不起我的人還做什麼生意。」

公司的利益為大，羅衣只好坐下來，在餐桌上交流閒話。歡歡得知羅衣和先生沒有孩子，馬上勸她：「沒有孩子的女人很可憐，還是生一個吧！生不出來，去領養也好。」

羅衣氣得胃疼，本想反駁，但看她是客戶，才說：「不是人人都有兒女雙全的好命。」

歡歡微微地笑著，眉毛上揚，眼睛蕩出幾分傲視天下的氣韻。手機響了，她說完後對羅衣嘆道：「我的朋友白露，目前情況特淒涼，最愛的兒子在中國 有了女朋友。」

羅衣說：「有中國女友怎麼就淒涼了，她當媽的不是中國人？」

歡歡說：「當媽的說了，兒子什麼人都可以找，殘疾人、男人，八十歲的老太都行，但絕不能是她！」

到底有什麼樣的深仇大恨？羅衣很好奇白露的故事。

許多年前，白露在中國有個男友，都計畫大婚了，男方突然要求分手，說性格不合，結果跟白露的閨蜜暗渡陳倉。白露氣極，給這對男女潑了一盆水後，決定遠走高飛，讓這對禽獸在視線中消失。

她辭職去了深圳，在深圳當白領時，遇見她現在的丈夫，婚後隨丈夫移民到了美國。白露很慶幸，與故鄉相隔茫茫大洋，這輩子都不要與人渣相見！（上）