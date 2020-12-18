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中原女人（二七）

張幸

老闆熱心地幫她記下警察局地址，指點著告訴她怎麼走。老闆這一番行為，倒讓她過意不去。平時，大家都恨老闆壓榨。前一陣，小帥曾來農場把老闆罵了一頓，說他剝削工人，工資低、工作強度大。老闆當時悻悻地對她說：我都不敢雇你了。

她這會兒理解了「同胞」兩個字的含義，從工友到老闆都見不得她被洋人打。

在警察局，警察問了詳細經過，做了筆錄。女警讓她脫了衣服，對她進行身體檢查。身上青一道、紫一道，到處有血痕傷疤，聽說她被拉倒頭撞在地上，又安排她去做了頭部掃描。

警察告訴她，像她這樣情況，不能再回家，如果沒有地方去，可以送她去女子避難所，那裡住的都是遭受家暴的女性受害者。

她心頭一酸，連連點頭表示願意去。不知道英文該怎麼說，不然真心想說感謝政府。

女子避難所的社工來接她。她原以為社工是像國內居委會大媽那樣的人物，來的卻是一個年紀不大的斯文女人，怎麼看都像大學老師。

社工米亞平易近人，帶她坐警車去女子避難所，在路上，問她有沒有錢、帶沒帶洗漱用具。她說，半夜跑出來的，什麼都沒帶，錢也留在住的地方了。米亞馬上跟警察說，改道去拿錢、拿東西。

「不！我不想去！」她驚恐地說，彷彿昨夜的噩夢還沒結束，「我丈夫在家裡。」

「別擔心，有警察在，誰也不會傷害你。」米亞拍拍她的背，讓她不要怕。

到地方了，平時總拉上去的車庫捲閘門，一反常態落下來了。（二七）

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