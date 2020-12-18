諷刺的是，第二天一早，表哥從台山老家打來電話，說他一會要來我們這邊中醫院看腰椎……我在我家附近請表哥和他的同事吃了午飯，沒有陪他們去醫院，因為我每走一步，膝蓋都痛得像要裂開來一樣。

表哥建議我隨他一起去醫院檢查，我說這樣的運動傷，我已經有很多經驗，知道醫生會怎樣給我看。我也知道自己如何醫治自己，不必再去擁擠的醫院湊熱鬧了。我們這邊的中醫院名氣大，每天都人滿為患，表哥這個號是兩周前在網上掛的。

我對自己膝蓋的治療是：敷冰、敷藥、按摩、拉伸，像以往受了傷一樣。這些非常有效，我明顯感覺得到自己膝蓋在恢復，疼痛的感覺每日都在減輕。尤其是每天清晨從床上醒來時，幾乎感覺不到自己身上有傷。我以為，兩周內，傷勢會基本沒事。可奇怪的是，我的傷勢恢復到一定程度後不再有變化，一個月後與兩周前的情形幾乎沒有區別。但此時我還是不肯去醫院，因為上醫院實在太麻煩。

受傷唯一的好處是，可以指揮懶得出奇的兒子做家務，而他不敢有絲毫的怨言。當然，李小正同學也已經長大到能做家務、能照顧他受傷的爸爸的程度了。但每一次，小正都拒絕搞陽台的衛生，他說陽台上總有些令他惡心的東西。

我家陽台上那些惡心的東西不是我家的，是住樓上的人從陽台扔出，被風吹進我家的：菸頭、一團又一團打好結的頭髮、花花綠經的兒童食品包裝袋、豆漿杯、瓜子殼、花生殼、狗毛、餐巾紙等等。（九）