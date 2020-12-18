阿普航空／圖

街邊神色詭異的皮條客，職業性搜索過路的遊蕩男人，「大哥，找樂？」孫良被這突然的口氣吸引。戴耳機的塌鼻子湊近孫良問：「黑毛，還是黃毛？」

孫良遲疑地往前走。「人生苦短……任逍遙……畢生難忘啊！」要不是隨身還帶著老魏，孫良真被這氳氤的氣氛迷惑了。

夜很深，拉薩的巷子很長。

孫良前腳踏進客房，後腳跟進來一個高大洋妹子。

孫良手足無措，「你走錯了房間。」

「我不會。」

「那請你出去。」

「請我抽支菸，可以嗎？」

兩個人有搭沒搭問一句答一句，她從塔吉克斯坦來，在成都三年，後來到西藏。漢語馬馬虎虎，祖上有漢族血緣。

臨了，問：「你就這樣睡過今晚嗎？」

「是，累了。」

「想我了，給我打手機 。」洋妹子留下名片，款款出門。

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第二日起床，孫良感覺像被人爆打過一頓，渾身痠痛。他走上大街，往寺廟方向走。剛出街口，鬼使神差讓一輛切諾基車刮了一下，翻在地上，車上下來一戴網球帽的漢人。

他扶起孫良，「對不起、對不起。」

「哪能開的？」孫良氣上來。

「哎呀，老鄉啊！」這也是個上海人。

孫良活動、活動腿腳，問題不算嚴重。

「還好、還好。」那人鬆口氣。

「啥還好？算你運氣。」

「運氣、運氣。」他遞給孫良中華香菸，兩個人坐在路崖抽菸。「兄弟來旅遊？」

「辦事情。」

「你講，有啥要我幫忙？我在西藏門路還是有點。」

「尋塊墓地，埋我朋友。」

「這個不要忒便當。」

「拉薩不行，太鬧了，朋友不歡喜。」

「往腹地走，往西下去幾十公里，除了天上飛的，就沒有一個人。」

「哪能去，你指條路？」

「什麼話，出門靠朋友，我明早開你過去。」

孫良覺得在此地遇見這個姓徐的上海人，似有神助，當夜睡得踏實。

徐先生按時開車到門口，他們往西出發。孫良看看後備箱，一套高爾夫行頭、拉桿冰箱。兩瓶礦泉水已經放在杯架上，兩個人一路熱聊。

徐先生西藏、上海兩頭跑，做毛皮生意，老婆帶女兒在紐西蘭。因為孫良緊緊抱著蛇皮袋，徐先生好奇，孫良解釋包裡是朋友的骨灰。然後一五一十把骨灰的來龍去脈和遭遇講了一遍，徐先生笑得方向盤亂抖。

孫良：「別說要好朋友，哪怕一般關係，受人錢財就要落實妥當。」

徐先生：「只要落實，又沒講質量。你用得著跑到西藏來埋你朋友，太小題大做了。祖國九百六十萬平方公里，何處不能埋屍骨？過去話不講，現在就停下來，找一塊高地埋掉，明天找人刻一塊墓碑豎起來，這地方再清淨沒有了吧？你對得起朋友，對得起這份辛苦。你朋友不會怪你，說穿了他也怪不了你了。你做到家了。」

孫良被眼前的壯麗和身旁這位老兄的囉嗦，糾結得要錯亂了。

徐先生：「你倒應該想想，剩下這筆鈔票哪能用？我倒可以幫你出出主意，講多不多，講少還有點，做生意本太小做不大，買房子還差點，尷尬啊！我隨便講講，你看我這個人哪能？」

孫良側頭看他。

「你覺著我的生意哪能？」

孫良一直看他。

「跟我合夥哪能？我也不缺你這點鈔票，我看你是塊朋友的料，想幫你發財，你看我是真心的吧？」

孫良說：「停車！你放我下去。」

徐先生的車子飄了一記，「朋友你啥意思？你以為我真想跟你做生意？有空呃……」他說。

切諾基的右車門突然打開了，車子急煞車，拖出一道車轍。孫良抱著老魏跳下車，一甩手關上車門，他毅然往後走。徐先生下車，在身後喊：「你想走到哪裡去？你走得到哪裡？不要命你走，被狼吃掉。碰得到你這種人，死掉活該！」

徐先生上車，車晃了晃，拖著煙走了。

孫良冷靜下來，有點慌，四周大漠一片，望到天邊都沒有人煙。他找石頭坐下，抽菸。遠方夕陽跌得快，雲飛起來。他想，那真是老魏要去的地方嗎？

切諾基又倒回來，徐先生探出頭來：「欸，儂到底走不走？」

孫良別過頭去不理他，車窗搖上，又搖下，扔出兩瓶礦泉水，開走了。

孫良賭氣地走，明知走不到頭地走。老魏一歇在他左手邊，一歇在他右手邊。眼看夕陽落盡，筋疲力竭，孫良竟心生歡喜。他有點感動，這個倒楣的人生以此了結，似乎遵循了最好的指引，偏偏西藏，偏偏和少年夥伴，偏偏世界之巔。

他想起小時候那個悶熱的下午，深水下，魏德勝抓住孫良的手往上拖，孫良抱住魏德勝的腰往下沉，一起一伏、一掙一扎。

三天兩夜跋涉，伴隨著氣喘吁吁、伴隨著呼嘯凜冽的風、伴隨著孤冷的晨雪、伴隨著風沙瀰漫、伴隨著飢寒交迫。孫良走不出聖地、走不出四通八達的荒蕪，但精神矍鑠。他尋個避風的地方坐下來，助他一路的一截樹幹插在身旁，牛仔夾克紮緊了掛在上邊，口袋裡有他的身分，還有老魏的遺囑。

他小心打開骨灰罐子，解開一層一層包裝，看到老魏，人終歸煙塵，手指蘸蘸，灰在指尖。他心想：老魏，陪你一路，才曉得從前幾十年多少戇。他掰開礦泉水瓶蓋，水倒進骨灰，拿手指攪拌，眼淚控制不住湧出來。他拿手指挑著稀釋的骨灰放進自己嘴裡，一指，又一指，直到吃剩下那幾片期期艾艾的花瓣。

長歌當哭，長夜將至。孫良選擇完整地實現老魏託付，此時此地，清淨安祥，無與倫比。（下）