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中原女人（二六）

張幸

她索性什麼都不帶，隻身出來，發動了汽車

去哪裡呢？天下之大，竟無她可以去的地方。她又疼、又渴、又累，傷心、絕望、痛苦百感交加，一時間萬念俱灰。

開了沒幾分鐘，她停下車，前面是她公公家的房子。她公公再冷酷，法律上他們還是親屬，有什麼事他不能不聞不問吧！她下去敲門，一邊敲、一邊喊，敲了半天，鄰居家都聞聲亮了燈，公公家硬是沒人搭理。

她回到車上，漫無目的地開車，不知不覺上了去農場的路。已經夜裡兩三點了，再過幾個小時，就是她上班的時間。她無處可去，卻還想著明早上班不能遲到。

她把車開到農場外，縮在座位上迷迷糊糊睡著了。

天亮以後，上班的人陸續來了。她聽見響動，揉著眼睛下了車。大家一看見她，人人一臉驚訝，問她是被打劫了，還是怎麼了。她這才看到自己裙子被撕扯得破破爛爛，這裡開了線、那裡破了口子，慢慢回想起昨晚跟小帥的那場廝打。

這樣破衣爛衫地上班確實不合適，她心裡藏不住事，跟大家實話實說了。一個工友放了一套多餘的衣服在工棚，拿來給她換上。她換上以後，就要去田裡幹活。工友們卻七嘴八舌議論，老闆特意跟她說，她這情況屬於家暴。她沒有身分，如果被家暴了，應該可以據此拿到身分。

她終於意識到，小帥幹了一件犯法的事。他絕情，也別怪我無義了。在大家的慫恿下，她拿起手機報了警。

警察問她現在哪裡，她說在工作地。警察又問她有沒有車，能不能自己去警察局，她說可以。（二六）

警察 家暴 汽車

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