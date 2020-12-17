阿普航空／圖

「不就要清淨嘛，大海最清淨了。」

「儂不覺得海水涼嗎？」

「老魏很會游泳。」

這晚，孫良夢見了老魏。兩個小身板穿著平角褲，並排坐在水庫崖上，看著厚厚的水面。

又是趕早，從吳淞碼頭坐船，出海。氣氛相當肅穆，廣播裡是撫慰的話語和音樂，一船的家屬捧著各自親人的骨灰端坐著。沒有花販騷擾，也沒有擁擠的人潮。主持人要求將事先備好的花朵和骨灰摻合起來，孫良老婆拿手套交給孫良。孫良摘下花瓣，撒在骨灰罐裡，手伸進去攪拌，心裡想：對不起，吵到你了，魏兄。

一出了海口，眾人被請求站隊，舒緩的哀樂響起，主持人悲壯的嗓音縱論生死。孫良排在中間，他激動起來，把老魏交給妻子，欲上前找主持，請求在海葬老魏那一刻，停止解說和一切聲響，靜靜地把老魏託付給大海，以還老魏心願。接待員疑惑不解，請孫良休息片刻，等主持抽出空來商議。孫良就此靠在船舷旁，目睹眼前感人的場面。

突然他驚呆了：當拋撒的骨灰和鮮花落入大海，海面正漂來一長溜快餐盒、垃圾和死魚。孫良轉身找到接待員，誠懇地表達內心的不安，動情地描述老友的囑託，要求取消他的海葬計畫。由此從悄悄的商量演變成激烈爭執，最終引來眾人的呵斥。孫良老婆羞愧難當，上也不是、退也不是，三個人尷尬至極。

船回碼頭，他們被帶到辦公室，以單方強行終止協議和擾亂現場秩序，罰掉全部訂金。回家一路無語，孫良孤立難捱，像個無良怪物。

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孫良騎助動車上班，穿行在車流裡，他心事重重。

他決定帶老魏去老家江西，他依稀記得老家門前的河和望得見的山坡。他買了到上饒的火車票，小心把旅行袋靠在身邊。火車一出上海就飄雨，雨滴打在窗玻璃上。

就上個廁所的工夫，旅行袋不見了，孫良那個急啊！趕緊找乘警，乘警說到站封門，也只有公安部敢發命令。沒轍，一靠站，孫良第一個跳下車，車站不大，他前後打量，看見一個下車就跑的，胸前還就抱著他的旅行袋，他大步緊追上去。

那個人跳出木欄，孫良趕緊鑽過去；那個跑、這個追，穿過小鎮又入丘陵，跑到筋疲力盡。小山坳上，兩個都撐著膝蓋，上氣不接下氣。

那個問：你追什麼呀？

「你拿著我的包呢！」

「誰證明是你的？」

「我朋友在裡面。」

那人嚇得扔了包就跑。

孫良趕緊跑過去打開看，老魏還在，心才落下。抬頭再看，那人影都沒了。

接著倒長途車，江西境內貧瘠荒涼，一身臭汗回到十幾年沒回過的鄉下老家。吃過飯，拖著表弟去看風水，這一看嚇一跳，門前的河已變成河蚌養殖場，望得見的山被高鐵劈成了碎片。孫良情緒鬱悶，晚飯酒喝多了，指手劃腳，出語多有不慎，被表弟當胸宣了兩拳。

第二天一早，孫良獨自背了老魏逃開故鄉，背囊不重，但身影苦澀。

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孫良夜不能寐、上班恍惚，連跟美芳的婚外情都偷得疙疙瘩瘩。鐘點旅館 上個客人落在茶几下的一本導遊手冊，突然吸引了孫良。顧不得等美芳表情歸位，他翻身下床，封面上磅礡的布達拉宮讓孫良喜上心頭。

雲頂大浴場，孫良頭浸在池水裡想、臥在案上一邊搓背一邊想、穿上浴衫浴褲邊走邊想，孫良決定走西藏這條絕路。理由是：一，世界屋脊，那裡完了，世界全完。二，都說那片淨土，海拔讓齷齪無處存活。

「路多得沒有了路。」電台名人朗誦過這句，他記住了。因為這最後一條路，出發的時候，有點壯士一去不復還的意思。機場 大廳，老婆把包交給孫良（因為怕再生意外，有意換成了蛇皮袋），眼淚奪眶而出。孫良給了老婆一個美式大擁抱，她新買的優衣庫胸罩彈性真好。

意外在轉身安檢的時候發生了，安檢員不能相信如此不慎重地攜帶骨灰，再後來乾脆懷疑走私毒品。任憑孫良跳腳，安檢部門都要開罐化驗。孫良拿出老魏的遺囑，因為是外文文件，需要權威機構翻譯公證。

孫良走投無路，舉頭撞向玻璃牆以示清白和尊嚴，在眾人的拉扯規勸下，找來邊檢領導，達成以緝毒犬代替開盒化驗。孫良終於被放行，但是誤了班機，只好等待下一個航班，先到成都再轉拉薩。

世界屋脊連綿安詳的皚皚雪山，與美洲洛磯山脈出奇相似。

走出鬧烘烘的拉薩國際機場，孫良被各式各樣穿袈裟、戴墨鏡的小僧侶圍住，紛紛介紹便宜實惠的旅館。因為陽光耀眼，孫良暈頭轉向。他後來坐上一輛電動車，一路顛簸被拉到八廓街西邊一家庭旅店。所有的經驗告訴他，先安頓休息，以適應高原缺氧反應。

孫良迷迷瞪瞪中，被轉經輪聲吵醒，他大吃一驚。

滿臉皺紋的女店主坐在面前，問：「你是來幹什麼的？」

孫良隨口回答：「旅遊。」

「不像，怎麼帶了這麼個袋子？」

孫良一看，包被動過。他趕緊打開包，老魏在。「你怎麼可以動我的東西？」

「我們這裡壞人多。不得不看緊一點，總比叫警察 來好。你做什麼生意？」

「我不做生意，只是旅遊。」

「騙人。」女店主起身走了。

孫良矇了，他來到一個身不由己的地方。

拉薩的夜生活比上海有過之無不及，這讓孫良吃驚。酒吧無數、酸臭的遊客無數。說各種語言的、長各種容貌的，煽動起這片世界屋脊的嘈雜。（中）