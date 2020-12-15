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中原女人（二四）

張幸

她一聽是車庫，不大情願。本來現在的居住條件已經很差了，兩個人擠在一間本該單身住的小房間，再搬到車庫，那還是人過的日子嗎？

小帥說，那是他朋友家，朋友的媽媽一人帶著幾個孩子，也不富裕。搬過去算是讓他們增加一點收入，自己也能省錢。

言辭懇切，她不想跟他鬧彆扭，答應了。

這家的兒子是小帥的高中同學，同學有個妹妹還在上中學，兄妹倆都不像肯讀書的正經孩子，家裡經常一幫半大少年、少女聚在一起抽菸、喝酒。搬過去之後，小帥回到那些狐朋狗友中間，如魚得水，跟他們一起吃喝玩樂，說著他們愛談的話題，開心得很。

好幾次，她下班回家，他們一群人坐在門口鬨笑。她聽不懂他們滑溜得像泥鰍的英文，看他們的眼神、他們的表情，知道他們在取笑小帥，笑他怎麼娶了那麼一個「老女人」。只有小帥一個人不笑，要嘛臉漲通紅，要嘛眼望別處，看都不看她一眼。

他是慢慢變了。先前裝卸工的工作辭了，去汽修店做學徒工。工資雖然不高，但是政府為了鼓勵就業，對學徒工給予補助，加起來也還不錯。這她是贊成的。但是，沒過三兩月，他說不喜歡，把學徒工也辭了。

跟他那些狐朋狗友們混在一起後，他也懶得找工作，像個紈褲子弟，每天吃吃喝喝、說說笑笑，沒錢了就伸手找她要，反正她掙了錢也不怎麼花。

她成了什麼？不但要噓寒問暖，照顧他的生活，還要低聲下氣拿錢給他。每次回家，他跟朋友在一起談笑風生，遠遠見她就把臉轉到別處，像不認識她一樣，她覺得自己簡直是天底下最大的傻瓜。（二四）

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