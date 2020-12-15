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抗疫見曙光！加州第1針 凱瑟護士接種疫苗

小概率事件（六）

李東文

進入社區要檢測體溫，非本社區的人與車均不得進入──她擔心社區的管制會升級，怕我們回家時不得其門而入，甚至會被送去隔離。

大年初二，村裡傳來消息，從明天開始，我們梁丙子村開始封路，非本村人不得進入。就算是本村人進入前，也必須要檢測體溫，體溫過高者不得內進，等等，諸如此類。

我跟父親開玩笑說，如果村裡有人回家時被測到發燒，不讓他回家，他能去哪裡？

去醫院咯，還能去哪裡？父親瞪我一眼，似乎怪我問了傻問題。

吃過午飯後，我與小正離開老家，回我們自己的家。母親硬塞給我三隻殺好的小母雞，還有十多斤糖果、水果等零零碎碎的東西。

每年過年前幾個月，我父母都會買二、三十隻半大的雞回來養著，過年期間吃。他們先把雞養大養肥，然後開始虐待那些雞，讓牠們變瘦。父親說肥了又變瘦的雞，吃起來才有味道。

父母迷信，新年期間不殺生，那些雞是除夕那天殺好的。弟弟他們如果也回來，人那麼多，一餐一隻雞都不夠。

我說：弟弟今年還未吃過你養的雞，我回去後讓弟弟來取兩隻雞。

父親厲聲說：不能給他，過年都不回來一趟，不配吃我的雞！

我倒是被父親嚇了一跳。要知道，父親真正疼愛的是我弟弟。他給予弟弟的愛，比給我的多了十倍還不只。我這個弟弟，的確是被父親寵壞了。我時常懷疑，在弟弟的心中，除了他的妻子和兩個女兒之外，別的都是可有可無的人，包括我和我們的父母。

我不想要那些糖果和水果，母親說過年前買的這些零碎，本來是準備拿去走親戚的。（六）

檢測

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