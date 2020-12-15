老沐一陣歡喜。她竟然可以冒充當地人了，雖然她說的英文好像杏仁樹在唱歌，歪七扭八的，還要配上手啊腳的動作輔助。她又道：從第一眼就看出來，我是當地人了嗎？

輪女人說，其實沒有，第一眼看到一個東方人面孔時，她好開心的。然後指著高音喇叭說，是聽了廣播之後，才知道她竟是本地人。

老沐覺得更奇怪了，難道洋人的廣播裡提到我了？

輪女人比劃著說：不。廣播上說，前面有一節山路上的鐵軌「骨折」了。所以今天沒有火車出站，也沒有火車進站。那時她就知道，老沐不可能是準兒媳了。

老沐覺得一定是輪女人還沒把她自創的手語學好，所以哪裡表達錯了。

老沐比了山，做了折斷的動作；又比了比鐵軌，再做了折斷的動作。「是這個意思？」

輪女人非常堅定地望著她，點頭。

老沐依然很不死心，再次問道：那廣播上也說了，沒有出去的火車嗎？別說到可以看到海的地方，哪怕只過幾個小山頭，或者只過一個山頭，一個山頭就好，都沒有嗎？

輪女人繼續望著她，搖頭道：「一輛都沒有的。只過一個山頭，都不可能的。」

老沐突然明白過來，那個廣播一下就響、一下就響的，原來是在重複地說，不遠處的鐵軌「骨折」了，而且因為鎮子小，又地處偏遠，暫時還沒人來「打石膏」。因此最近這段時間，可能一個禮拜，也可能兩個禮拜，沒有進來的車，也沒有出去的車。

老沐頹然坐到月台邊上，巴巴地望著對面不遠處小山坡上一片修得矮矮的杏仁樹，茵茵綠色糊成一片。（全文完）