教堂外的毒葛藤（三）

趙梅英／圖

接著，天就黑了。天是黑的、地是黑的，天與地連捲成一個黑洞，空間上的黑洞，像是會從地球的另一端鑽出來，時間上的黑洞。她彷彿回到二十年前，也是這條路，也是在黑夜裡開。

那一次她和他一起去聖塔菲附近的Taos滑雪 。本來是四個人，那兩個是一對年輕夫妻。妻子臨行前重感冒，囑咐他們另找同伴，他和她都心照不宣地沒有去找，最後就是他們兩個去。

他們一大早從奧斯丁出發，一路往聖塔菲的方向飛馳。她記得一路上的歡愉，跳躍著、纏連著，她坐在副駕，不時別過頭看他。他的線條挺括，不像上海人。他很會說笑，一邊開車，一邊說著些笑話。她笑得暢快。

不巧那次一條公路關了，他們只好繞道阿爾伯克基。她記得快到阿爾伯克基的時候，光亮像一面扇子慢慢從兩邊收攏，他們像是慢慢開進這個巨大的扇子的中心。

從阿爾伯克基到聖塔菲是一條州際公路。她說：我來吧！你確定？他似乎特別喜歡說這個詞。嗯，她很篤定地說。她喜歡在夜裡開車，那種穿行在黑暗中的感覺，筆直的州際公路，車也少，她開得快，有一種飛行的感覺。車子轉了個彎，陡然就出現了一大片亮，像是不知道從哪裡就冒出了一個城市，海市蜃樓一般。

開到旅店的時候，已經快十一點了。黑沉的夜，她把車子停住，長長吁了一口氣，到了。他把手搭在她的肩上，辛苦了，他說。大多數時候是你開的呢！她笑著說，我不過開了最後一程。我們都辛苦了，他笑著說，看著她。

她有些不能自持，他們兩個在一輛車子裡待了一整天了，他們的唇在十多個小時的渴望裡，浸泡得格外誘人，這一刻，它們終於黏合在一起。荷爾蒙的氣息充盈著小小的空間，稍稍觸碰就會炸裂。

他一進房間就把她扔在了床上，她喜歡他的蠻橫、喜歡他的直接。這和她教堂初見那個羞澀的他是多麼不同，她似乎是更喜歡這樣的他。她沒有想到他單薄的身子裡，蘊藏著如此濃烈的激情。情慾飽滿如煙花，在那個小小的房間裡盡情綻放。

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第三天，她驅車去了Taos，去雪場看了看。她不準備滑雪，只是坐在露台上看人群坐上纜車，慢慢地上升，然後從高高的雪山上快速地滑下來。雪的顏色很亮，很有些刺眼，她意識到自己沒有戴雪鏡。

她記得那一次他們都摔了很多跤，最後，她有些洩氣，我不滑了。好吧，我們早點收工，早點上床。他調皮地說。然後他們去了Taos附近一家有名的壽司店，他下了車就擁著她，溫柔如水草。他把綠色的芥末倒在小盤子裡，再倒上醬油，用筷子細細碾磨芥末，然後端到她的面前，又要了一杯熱水給她。

女人不能喝冰水的，他說。你看起來像一個標準的上海男人，她笑著說。除了在床上的時候，他湊在她的耳邊說。她的耳根發癢，癢到了心底。

她在雪場並沒有久留，就去了他們曾經去過的那家壽司店。簡直是奇蹟，居然還在。她一個人坐在吧檯邊，一個服務生樣子的年輕人走了過來，遞給她一個菜單。他看起來像個日本 人。

很多年前，我來過這裡的，她說，那時候的老闆是一對日本夫婦。哦，那是我的爸爸、媽媽，年輕人說。哦？她有些詫異。我父親前幾年得病過世了，年輕人說。哦，對不起，她有些抱歉地說。沒關係，謝謝你還記得他們。

過了一陣，年輕人端了一碟毛豆過來，這盤鹽水毛豆是送給你的。她有些受寵若驚，我可以給你照張相嗎？她問。當然。年輕人很高興。

她把那個年輕人的相片發給他。這是我們很多年前來過的那家壽司店老闆的兒子，那個老闆去世了。她敲了一行字。然後，突然有一種念頭閃過，他不會是得了什麼絕症了吧！怕我太難過，所以故意這麼絕情？她於是又把微信 往前翻，翻到他那行字，那行擊垮了她的字。

他那邊始終沉默如棉、沉默如舊時光。這樣的沉默她並不陌生。

他們那次假期回去後，又在一起好多次，都是在他的公寓，他一個人住在一個一居室。他的狂野混雜著溫軟憐愛，讓她著迷、讓她沉醉。但是，在公共場合，他總是那麼淡然，他甚至都不怎麼和她一起出現在公共場合。她又是個臉皮薄的人，也不好問他。

奧斯丁酷熱的夏天即將來臨的時候，他告訴她，他要回一趟國，然後他猶豫了好一陣，終於說，他回國是去和他的女友結婚。她有些發矇，囁嚅著說：女友？結婚？他低下了頭。

他回國的前一個晚上，她是在他的床上度過的。他這一次非常的溫柔，一點也不似以前那麼蠻橫。再重一點，她說。你確定？她點頭，他於是更猛烈地衝擊，她感到了疼，眼淚都快流了下來。接踵而至的是那種欲生欲死、麻麻酥酥的快感，又疼又癢、又歡樂又痛楚。她的身體如琴弦上的音符，有節奏地收縮跳躍，她的眼淚流了下來。

他把頭埋在她的胸前，你是我的王秀芝。她在淚水朦朧裡說：你是我的posion ivy。（三）