回到老家，每次我要把李小正從遊戲世界拉出來，父親必定會提醒我，不該太過約束孩子，所以我只好經常假裝看不見自己的兒子玩遊戲。而我自己，從除夕這天晚上開始，沒完沒了地也用手機 看新聞。看得越多，心中就越糊塗，因為有不少消息是自相矛盾的，我不知哪個管道的消息才是權威的，哪條消息才真實可靠。

大年初一的下午，我在家實在待不住，進城與中學同學喝下午茶，然後在茶樓把晚飯也解決了，之後又去大排檔喝酒。只有極少大排檔還在營業。

酒不知是哪個帶來的，自釀的高度白酒，用一個形狀古怪的瓶子裝著，口感古怪，十分難喝。我一邊喝，一邊擔憂，這未經衛生檢疫的野酒，會不會害大家中毒住院？這大過年的！

大家一致同意取消今年的同學聚會。我們高中畢業後，每年大年初三晚上搞聚會，連續搞了二十多年，從未中斷過。2020年這個該死的小概率春節呀！

我喝得醉醺醺的，回到村裡已近凌晨。家中各人都睡了，我盡量小心地開門進屋，但還是驚醒了父親。

父親穿著睡衣，外面披一件我前年買給他的厚棉衣，扶著護攔從二樓睡房慢慢來到地下的客廳，打開頂燈。

突然變亮了的空間令我和父親都不適應，瞇起眼睛望向對方。父親告訴我，弟弟剛才打電話回來說，鑒於今年情況特殊，明天不回台山了。

我愣了一下，拿出手機看資訊，未讀資訊中有一條是妻子發來的，她告訴我，她就留在自己家中，不過來台山與我們會合了。而且還建議我盡快趕回去，因為我們社區已經開始實施半封閉管理，關閉了大部分出口。（五）