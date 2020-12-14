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小鎮車站（一四）

藍曉鹿

他才不會乖乖躺在拳頭底下的。他一定不曉得躲到一個什麼角落裡，可能正和一個大胸脯的女人樂著呢！這樣的，一瓶又一瓶的往喉嚨裡倒。

老沐覺得很有可能呀！她一邊搖著頭、一邊邁出蹣跚的步子，扯著嗓子，粗聲粗氣地對著手中不存在的麥克風，唱起了「酒矸倘賣無」。歌聲從鐵軌上方飄出去，那一片矮矮的杏仁樹都跟著節奏，頻頻晃點著葉子。

不過，老沐隨即發現，當然不是杏仁樹在唱歌，而是輪女人在跟著她一起唱。她非常「干粑獃」咬出來的中文，歪七扭八的，讓老沐笑彎了腰。她想，大概她自己說出來幾個僅會的英文，在老外耳朵裡就是這樣的吧！

輪女人問：「洋蔥特價的歌嗎？」

老沐搖頭說：「不是洋蔥的歌。是中文歌。」

輪女人愣了一下。她比劃著說，剛開始的時候，她以為老沐是特價洋蔥。她以為，說不定是兒子睡過，卻沒有「哆西咪啦唆發來」的女人，找來這裡了。她總是夢見這樣的，有一個洋蔥人面孔的準兒媳來車站找她。不遠千里地跑到山裡來，只為來告她兒子的狀，說那個東西有多壞。就像那些長著鳥喙的女人們，「吧啦吧啦」說起老沐的love……所以，她總是風雨無阻地把自己推來車站。

老沐聽著，哼哼唧唧自語般地說：原來是唱了中文歌，才知道她不是洋蔥人的。

輪女人更正說，是唱中文歌之後，才知道老沐不是韓國人的。但是她很早就知道老沐生活在當地，不是從火車上下來的。（一四）

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