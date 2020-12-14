教堂外的毒葛藤（二）

趙梅英／圖

她後來好奇，去網上查了一下。這種毒倒不是劇毒，是讓人又癢又痛、生不如死的那種。

去的次數多了，她注意到了他，一個人坐在後排的桌子埋頭吃飯，有些靦腆。她只覺得他眼熟，不會是在夢裡吧，前生有緣？她暗自嘲笑自己。後來他們相熟，說了起來，原來是在學院路那個理工大學的英語角見過的。她記得那棵碩大的銀杏樹，到了晚上，白天的滿樹蔥鬱成了巨大的黑影婆娑，樹冠下的學子們在黑色的陰影裡，用白天不敢說出口的蹩腳英語交換著信息。

她後來問他，那時候有沒有注意到她。他拋出一個戲謔的笑，就是注意到了，才會跟著來到同一個學校。她知道他自然是玩笑，但她還是覺得好，他們是有緣人，她想。

他們都住在Riverside，城市東面窮破的一個區，墨西哥 人很多。然而那個地方房租便宜，有校車到達，很多初到的留學生都選擇此處。有幾次在校車上，他們坐在同一排，也不說話，卻有溫軟在他們之間遊盪，她喜歡那種靜默、那種契合。終於有一次，他問了她的名字。她說叫陳秀智。秀芝，是王秀芝的秀芝嗎？他問。她說是智慧的智。唉，他好像有些遺憾。

她想他一定說的是電視劇《霍元甲》裡的那個王秀芝。果然，他又說，《霍元甲》，你看過嗎？陳真喜歡的人叫王秀芝。她笑了，她覺得他們是有默契的。

他們說起了小時候看過的那些港台劇，《上海灘》、《再向虎山行》。好看的，她說。他們談得很開心。他應該是知道她喜歡他的吧！他似乎也是喜歡她的。但是他從來也不挑明。她覺得很有些鬱悶。

他們的公寓隔得不遠，有一次，她拿了很多東西，下車的時候，他說：我幫你拿吧！她的公寓是和另外一個女生合租的二居室，客廳裡有一個書架，擺著幾本書，《愛在瘟疫蔓延時》、《白鯨》。你的嗎？他問，不，是我室友的，她在念文學博士，我哪有時間看這些閒書。

他又指著陽台上的一盆玫瑰，你種的？對，她笑了。那是一盆雙色玫瑰，邊上的花瓣是淡白色，越往中心越粉嫩。所以你的時間都用來伺候這些花花草草了，他說。是啊！她笑了。喝點什麼嗎？她又問，不了，我還要回去準備一個考試。她看著他匆匆而去的背影，有些悵然。

夏天的一日，他們依舊是在校車上並排而坐，他的膝蓋碰到了她的膝蓋，她穿著短裙。校車裡是有空調的，涼意四起，她的臉卻有些發燙，然而有一種癢癢的、柔柔的感覺從心底掠過。她的眼睛轉向了窗外，膝蓋還是緊靠著他。她希望校車就這樣不停不歇往前開，一直一直地開。

現在，她在這條州際公路上開了六個小時，有一刻，她開始發睏，便把腦袋晃了幾晃，使勁想把自己搖清醒。然後，她撥通了林莉的電話。跟我說說話，她說，我犯睏了。你真是個瘋子，林莉說，這麼路迢迢的，說去就去。不過這就是你吧！簡直就是獨孤求敗。我不是，我必須去，她說，你知道嗎？我得把自己拎起來，得對自己狠一點。

她們兩個聊了好一陣。一路聊、一路開。等到了目的地鳳凰城時，暮色已經轉濃。她沒有什麼心思看這個城市，不過是人生旅途上的一個驛站，又沒有讓她留戀的人，她所有知道的是這個城市酷熱的夏天。能有多熱呢？她想像不出來，奧斯丁的夏天已經夠熱了。唯一值得回味的是這個城市的名字，鳳凰，浴火的鳳凰，她這番德州 之行能讓她重生嗎？

這個孤獨之旅的第一個夜晚，她躺在陌生的旅店裡，身子輾轉在一張空蕩蕩的大床上，思緒遊盪在四野裡，依舊無法入眠。她就又一次刷手機，沒有一個微信 來信的數字提示。她把所有人的微信設置成消息免打擾，除了他的。他一直都沒有回信，沉默如岩、沉默如死火山。

她的頭還在發暈，她起身吃了幾片助睡眠的Melatonin。夜的黑暗變成刻骨的悲傷，一點點滲進她的身體，她覺得自己和黑暗一樣荒蕪、一樣孤獨。她在黑的夜裡低聲啜泣起來，她從來沒有覺得如此軟弱。她訂的旅店是連鎖的假日酒店。白棉布的被單，滑潤細膩的手感。她記起他們的第一個夜晚，他的手溫軟地撫過她的每一寸皮膚，微風拂柳一般。旅店房間疏離的感覺和他身上陌生的男人的氣息混繞在一起，她只覺得奇特而迷醉。皮膚手感真好，他說，特別滑膩。她側身貓在他的臂彎裡，什麼都沒有說。

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第二天，她準備向北，繞道新墨西哥的聖塔菲。她是臨時決定的，她知道這有些荒唐，因為要多開四個小時，但是她必須去。他們的第一夜，是在聖塔菲。

從亞利桑那往新墨西哥開，一路是流轉的地形。先是沙漠，不是撒哈拉那種一望無限的黃沙遍地，而是粗礪的沙石土丘，上面稀稀疏疏散布著高聳的仙人掌，三叉戟似的一個個站在那。然後便是蒼黃的山，接著是針葉林，筆直地挺立在灰雲之下。再然後，就是山丘。（二）