她的兩根食指又並排放在了一起：「哆西咪啦唆發來？」

不不不。輪女人的雙手握成了拳，彼此撞擊。是的，老沐想起來了，那時候有過一場戰爭的。弟不就是在戰爭結束那年出生的，所以名字中有個「和」字。

所以，輪女人的寶寶多年前去北韓 打仗。難道她要搭車去北韓找他？老沐點了點輪女人的手，翻山越嶺的，還要過了海洋，然後去洋蔥特價的地方？

輪女人讓食指躺平了。

老沐搖了搖頭，「難道和我的第一個husband一樣？唆哆咪哆咪咪哆啦唆……」

輪女人的頭搖得好像老沐控制不住的頭。然後，又用力點頭。這把老沐弄糊塗了。到底是躺平的，還是豎著的？

輪女人從輪椅側面的袋子裡，摸出一個金屬牌。「Dog.」老沐知道，那是說狗脖子上掛的牌子。輪女人先把牌子掛在左手食指上，用右手拳頭壓著左手食指。然後從左手食指的第一關節處，取下金屬牌。

這回老沐懂得的，輪女人的寶寶躺平了，外人把那個金屬牌子取了下來。老沐身為一顆無籽西瓜，沒有享受過與孩子的天倫，但卻覺得從躺倒的食指上把金屬牌取下來，就如同把籽粒從西瓜囊裡生生地挖出來一樣，鮮紅的西瓜血會流得滿地都是吧。想到這裡，老沐覺得十分難過，不由自主搖晃的頭，把眼淚甩到臉外。

輪女人拉住了她。她讓食指和拇指彎成鳥喙，「吧啦吧啦」地動著。都是外人說的，她才不信哩。一個狗牌子能夠說明什麼事！輪女接著說，她的寶寶，和那個愛喝酒的love一樣壞。（一三）