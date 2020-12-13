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教堂外的毒葛藤（一）

二湘
趙梅英／圖
趙梅英／圖

秀智在黎明時分醒來，屋子裡是黑的。她閉著眼，聽到窗外小鳥的啾鳴，「啾啾，啾啾，啾啾啾」。她再細聽，原來，每一個句子都是不大一樣的，第二句成了「啾啾，啾啾啾，啾啾啾」。她暗想，果然鳥兒也有鳥語，那些鳥語，估計只有鳥兒們才能聽懂。

鳥語啾鳴，更顯岑寂，屋裡屋外的岑寂連成了一片。秀智平常從未留意到這些鳥鳴，想來今天一定還很早。她伸手拿起床頭櫃的手機，果然才四點多一點。她嘆了口氣，已經快一周了，項鼎發給她那條微信快一周了。

這一周，她的人就如墜入了時間的深淵，幽滯混沌，整個世界都遁入灰暗，她根本就沒有好好睡過。昨夜實在是撐不過了，睡了幾個小時，卻是早早醒轉過來，獨對這滿屋的孤寂和回望。

好在昨天開始就放年假了。歲暮的這個清晨，她蜷在雙人床的一角，腦袋還是發暈，卻有一個念頭明朗朗地升騰起來：去奧斯丁，去他們最初相遇的城市。她要一步一步丈量他們曾經走過的地方，或許更重要的，她需要一個地方，稀釋她的痛苦和追憶。

就像是一個溺水的人，猛然抓到了一根水草，她坐了起來，打開電腦，開始看機票。第二天從洛杉磯到奧斯丁的機票，差不多六百美元，大概是因為聖誕假日的緣故，時間隔得又近。

她思索了半晌，一個有些瘋狂的主意冒了出來：開車去！從她住的長灘到奧斯丁，一千四百英里的路，單程二十多個小時，一個人開車去！

秀智終於掙扎著從床上起來，給項鼎發了條微信：我要去奧斯丁，一個人，開車去。她接著給林莉發了同樣的一條信息。然後她下了樓，從冰箱裡拿了牛奶，從櫥櫃裡拿出麥片圈，又拿了個小瓷碗，倒了牛奶、倒了麥片圈。麥片圈泡在牛奶裡，像是一個個小小的游泳圈，漂浮在乳白色的湖面上。她吃了幾口，牛奶是冷的，麥片圈濕答答的，入了口有些黏滯。

她皺了皺眉頭，又去刷手機。林莉的回信很簡單：重走長征路？你沒發燒吧？

她笑了。這麼多年了，林莉還是那個快人快語的北京大妞。

沒，我想得很清楚了。秀智給她回微信。

好吧！我知道你決定的事，十頭牛都拉不回，你小心開車。林莉說。

項鼎那邊沒有回信，沉默如謎、沉默如深海。秀智心裡更冷，滿屋子的沉默簡直讓她窒息。她覺得痛，二十年前的痛帶著厚重的歲月的污垢和幽怨，又一次襲來。她覺到一種生理上的痛尖銳地穿過胸腔，那是何其相似的一種痛！

她開始收拾衣物，她盤算了一下，自己一個人，怎麼也得開三天。在那待兩個晚上，回來又是三天，正好能趕在新年之前回到長灘。但那就意味著要一個人在外面過聖誕節，然而，那又有什麼區別？在家也是一個人過。

八天的衣服滿滿當當地裝了兩個箱子。她把箱子放在後備箱，靠在車尾又看了一遍手機，依然沉默如壁、沉默如無聲的呼吸。

她委屈地想哭，他根本不在乎她的死活。這樣一個人昏昏沉沉上路，開這麼遠，他一點也不擔心、一點也不心疼！她想起從前他是多麼地憐惜她，每一次她外出，都要給她電話，確定她平安到達才放心。

車子開出小區的時候，她的眼淚終於又一次流了下來。她本來就是個善感的女人，過去的一個星期裡，她流了太多的眼淚，太多孤獨的眼淚。

車子開出鬧市，開到了曠野裡，穿行在美國南方的大地上。廣闊的蒼黃的大地，遠處是連綿的灰硬的山，半明半暗的山，巨大的陰影靜靜地佇立在山腳。她看著這些，心裡明爽了幾分，她是多麼喜歡在路上的感覺，喜歡跟著感覺走的感覺。她就是這樣，半輩子都是跟著感覺走。兩千八百英里，幾千里路雲和月，她真的一個人上路了！

她意識到自己的弱點、意識到自己的倔強，意識到自己永遠沒有辦法和內心奔騰的河流妥協，她的血液裡怎麼會有這樣瘋狂而頑固的因子？她深深地嘆了口氣。

從加州進入亞利桑那的那段山路特別詭異，都是碎石山，嶙峋的碎石布滿了一個個山頭，像是突然進入另一個星球。她想，她和他現在是兩個星球的人了。

她第一次在奧斯丁看到他，卻是有一種莫名的熟稔，那是在德州大學附近一個教會的聚餐會上。那時候，常有教會的人拉他們這些留學生去，有免費的晚餐，代價是要聽晚餐之後的布道。她一個人，周末晚上無處可去，就去這樣的聚餐會。

那是一個離校園不遠的教會，走路就可以到。一個不大的教堂，尖頂的教堂，尖頂之上是一個巨大的十字架，灰色的磚瓦質地，看起來和別的教堂並無兩樣。唯一讓她印象深刻的是教堂一角那一叢藤蔓，葉子互生，三片小葉長在同一個長莖上，綠得有些邪門。

旁邊立著一個白色的標誌牌，上面寫著posion ivy（毒藤蔓），有毒，切勿靠近。她有些想不通，既然有毒，為什麼不拔掉呢？（一）

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