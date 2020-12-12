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避免政府缺錢關門 川普簽署一周臨時預算案

中原女人（二一）

張幸

菲律賓繼母又給他爹生了一個女兒，比妞妞大不了多少。平時為了能讓妞妞感受到家庭氣氛，他們主動跟公公走動，經常買些禮物、食物送過去。這次聖誕節，妞妞巴巴地給小姑姑挑選了一件紗裙做禮物，沒想到，公公根本沒打算聖誕節見他們。

「算了，妞兒，你就送給你自己吧！」妞妞把包好的紗裙拿出來，問她什麼時候能送給小姑姑。她看著孩子渴望的眼神，心裡有氣，在原來的贈言標籤上又貼一張空白標籤，讓妞妞寫上自己的名字。

妞妞咧嘴一笑。孩子心大，跟她一樣，不開心的事不往心裡去。

小帥就沒那麼容易哄了，該去跟朋友聚餐了，仍不起來。他對他那個冷漠的家還真放不下。這些年，只要經濟條件許可，每年她都在節日，給他父母匯些錢表表心意。他們來者不拒，但從來不會對他們更熱乎一點。

不去就不去，她自己帶著妞妞去了。出門碰見住在附近自己的員工兩口子，他們把客戶送的禮物給她。他們的長期客戶每年聖誕節都送禮物，感謝他們多年的服務。他們也給客戶送禮物，比起客戶送的禮物，他們的禮物略顯寒酸，每戶兩雙襪子──聊表心意而已。

每年聖誕節都跟老鄉和朋友在一起過，自有中國好男人主動包攬了燒烤活計，女人和孩子們只管吃。

「別說咱們在這裡沒有家，有朋友就有家，有老鄉就有家。」她的肺腑之言。

「哈尼！」她一看見小帥，立刻控制不住，叫了起來。

小帥上來把她抱起來，轉了幾個圈。他真有一把子力氣，抱她就像抱一袋米一樣輕鬆。（二一）

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