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塔吉克的火雞（全文完）

杞人

幾周後，命運的作弄，沒有料到的不幸事發生了。

一天傍晚，火雞從學校回來，神情悲傷地對阿英說：「我被學校退學了。我打工太多，沒時間看書，兩門主科沒考過。」

火雞這樣一位熱情、肯幹、努力、誠懇，又上進的年輕人，只可惜讀書不行。

阿英想起火雞經常說起的願望：「社區學院畢業，申請大學，我要去讀好萊塢電影學院，畢業返鄉開創影藝事業。」如今一切都已成空。

「存點錢，找個女友結婚吧！這是留下來唯一的路。」阿英勸他。

「沒有學生身分，變非法居留，誰要嫁給我？」

「想回去嗎？」

「想回也回不去了，這個樣子怎麼回去？」火雞有氣無力地說。

這是實情。他是家裡最聰明的孩子，背負全家期望來美，怎能半途而廢，灰溜溜地回去。再說在這裡他打工一個月，等於塔吉克一個工人打工兩三年，他真的回不去，回不去那個純樸又簡單的社會了。

想起年幼的女兒、離了婚還深愛著的女人，火雞很絕望，依在陽台欄杆上。黃昏的黑暗正慢慢降臨，他深邃的雙眼望著布滿天邊的晚霞，紅通通的落日正無力地緩緩西沉。

阿英從台灣美國，一年半拿到資訊碩士，畢業後找到工作入了籍。火雞從塔吉克斯坦來，社區學院讀不完，淪為打黑工，墜入社會底層。兩相對照，人生際遇大不相同。人無法決定出生，出生環境卻決定了人的命運。阿英看到火雞的無助和無奈，無限同情又無能為力，只能感嘆人生的不平等。（全文完）

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