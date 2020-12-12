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小鎮車站（一二）

藍曉鹿

以致猝不設防的眼淚滾出來的時候，臉上也沒有褶子可以藏，完整地落到了鎖骨窩裡，感到一陣微微的涼意。

輪女人從椅子扶手旁的袋子裡，拿出一包面紙，自己先抽了一張擦臉，把其他的遞到老沐面前。老沐接過去，她覺得都過去那麼久了，高麗洋蔥離開後，她隻身來到了洛杉磯，住到了月娘的後院。之後跑馬燈似的，一個接著一個的相親，和盪簡陋的婚禮，再之後厚厚的處方籤、長長的購物明細單、便攜式的氧氣瓶，瑣碎的日常如浮土般一層一層地蓋上去。但是如今偶然挖開來，特價洋蔥依然辣得她眼淚直掉。

好一會兒，老沐才把臉從面紙中抬起來。她不敢相信，輪女人也被同樣的洋蔥味嗆著了，眼淚流了一臉。而且輪女人沒有打過玻尿酸的臉上，眼淚留在了一道道的褶子裡，又沿著褶子橫向散開來，弄得整張臉都在水裡泡過似的。

輪女人伸手去拉了老沐，讓老沐看她的手。接著就用老沐的手語體系，說起了她自己的事來了。

這次她把手放在刻意挺得老遠的肚子上。是這樣的，她的那個愛喝酒的love，弄大了她的肚子。No哆西咪啦唆發來。她獨自養育著寶寶。

後來，她的寶寶長大了。像山一樣的高，喔，不是，是去了山的外面。而且，不是過一道山、兩道山，是過了十八道山，到了看得到海的地方。去了海的另一邊，去了洋蔥特價賣的地方。

「去了韓國？」

輪女人點頭。

老沐猜想，一定是去娶了韓國女人吧！韓國女人除了會在上帝給的臉上，雕刻出另一張臉來，她們一定也擅於把身體擺弄成男人喜歡的樣子。（一二）

洛杉磯

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