王幼嘉／圖

過了會，我把這事在球友群裡說了，一位球友私信提醒我，他也遇到過類似的問題，唯一解決的辦法是向該銀行總行投訴，投訴電話網上能查得到。

投訴果然很有用，第二天上午短髮大姐打電話通知我，可以去銀行辦理開卡及兌現支票 事宜了。我聽著這個電話，感覺有點驚悚。這位短髮大姐的聲音，聽起來乍這麼亢奮？好像打了雞血一樣，難不成解決我這點小破事，能讓她高潮？

我興沖沖地又跑到幾公里外的中國 銀行。開始的時候一切順利，到最後一步驗證時，又「嘀嘀嘀」地響起了警報。短髮大姐這會可能正在裡面的辦公室，監視著櫃檯的動靜。我被嘀嘀聲嚇得膽戰心驚的時候，她從裡面小碎步跑出來，嘴裡一個勁地嚷嚷：明明已經打過電話給他們處理好了呀，怎麼又這樣！

也就是說，我還是黑名單。

回家的路上，我又打了投訴電話。既然投訴高效，那我就繼續投訴！

第二天早晨，我剛開機不久，就接到短髮大姐的電話，她向我保證，完全沒問題了，這次絕不會再出什麼差錯。

然後，我去到中國銀行，像正常人那樣辦了張借記卡，消費六十元，請銀行方面替我兌現一張小額外幣支票。

以上是2020年來臨之前，我遇到的一件小概率事件。

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像每年的新年來臨前一樣，2020年的新年來臨前回到老家台山，於年廿八這天，幫助父母一起搞衛生，清掃家中的灰塵。廣東人把這天的清潔大掃除叫做「年廿八，洗邋遢」，寓意將過往的「窮氣」、「晦氣」等等不好的掃走，用煥然一新的家，迎接來年的好運氣。

但很可惜，這一年的「年廿八，洗邋遢」並不靈驗。2020年，我過得比2019年更加磕絆，運氣──談不上有什麼好運氣，接二連三地遭遇小概率事件。這些倒楣的小概率事件，令我傷筋動骨，幾乎大傷元氣。

我與弟弟生活在同一個城市，離老家一百公里多點。往年的春節，我們兩家會相約一起回老家，但今年這個春節，弟弟單位許多人提前回了老家，他必須要堅持到除夕才能放假。而大年初一，又被公司安排了值班，所以他最快也要大年初二才能回台山老家。我妻子也出於類似的原因，要到除夕下午才開始放假。於是我與兒子小正提前幾天回台山，小正媽媽與我弟弟全家大年初二上午，一起回台山。

這餐除夕的年夜飯，是我記憶中最為沉悶和無趣的，起碼是這十年中氣氛最壓抑的。父親因為弟弟一家和我妻子的缺席悶悶不樂，提不起精神，但又強顏歡笑。耳背的母親絮絮叨叨地說個不停，隔一會就夾肉給小正。正處於叛逆期高峰的李小正同學對此強烈不滿，將奶奶夾給他的肉轉移到我碗中，一點也不給他奶奶面子。

像往年的年夜飯時一樣，電視正開著，但誰都沒有看。父親可能嫌吵吧！起來把電視關掉。他不用身邊的遙控器關，是走過去直接去關電視機，順便把機上盒也給斷了電。老頭用他獨特的方式發洩不滿。

飯後我去幫母親洗碗，父親端張小凳子坐在門口，給他的兩條中華田園犬撓癢癢，小正坐在爺爺旁邊另一張小凳子上玩手遊。從巷口吹來陣陣夾雜著火藥味道的微風，家家戶戶新年期間都在放鞭炮，還有孩子在巷口放煙花。我家一黑一黃兩條土狗動不動就被鞭炮聲嚇得瑟瑟發抖，所以父親不停給牠們撓癢癢以示安慰。

天很快就黑得不成樣子，鞭炮和煙花的爆破聲又遠又近地響個不停。我把電視打開，招呼兒子和父親進屋看春晚。

說實話，我一點也不想看春晚。但除夕夜一家老小在一起團聚，你不看春晚，又找不到可以一起做的事。

電視裡面的演員於密集的鑼鼓聲中載歌載舞，不停露出潔白的牙齒，發出銀鈴般的笑聲。但今年我們家的四個人，包括我在內，笑點變得很高，大家像聾子、瞎子似地對電視上一個個笑點相當漠然。當然，也有可能，雖然演員們使勁地笑呀笑，但其實一點也不好笑，所以我們才沒法笑得出來。

傻裡傻氣的初中三年級學生，李小正同學又拿出手機 開始玩遊戲。我忍了又忍，最終沒有像往常那樣制止他玩遊戲，畢竟是除夕，一年才一個這樣的大日子。（三）