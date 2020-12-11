她「噗哧」一聲笑出來。我還以為有什麼大不了，我本來就不喝咖啡 、不喝茶，我本來英文不好，看不懂報紙、電視，我本來在這監獄 就沒什麼朋友，最多讓我換一間屋睡覺。我怕什麼呀？

這裡的監獄對她來說，實在算不上什麼。她除了每天做安排給她的工作，還主動幹些別的活，吃飯以後幫著擦擦桌子椅子、掃掃地，收拾一下活動室。反正閒著也是閒著，還不如幹幹活打發時間。

過了一個禮拜，獄警通知她換房間。

換的房間是「大別墅」，中國人管那種房子就叫別墅。樓上樓下四、五間臥室，每個人住一間，有公用的廚房和衛生間，隨時能去草地散步。可以自己做飯，吃的東西隔兩天送一張食材清單來，自己打勾選擇想要的。

她像回到以前在外面住的出租房。不過，這裡菜刀一律帶有鐵鏈，固定在廚房。還有，晚上九點要鎖門，不能再出去。

她猜想是獄警看她平時表現好，才把她安排到「大別墅」。勤快人到哪裡都招人待見。

7

聖誕節 的早上，丫丫一直在睡覺，天天上班的人逮到假期，肯定要好好補覺。小帥倒是起來了，吃了早飯又倒在沙發上睡著了。這個早上只有妞妞和她精神好，妞妞興致勃勃拆小閨蜜昨天送的聖誕禮物，她忙著切羊腿，準備晚上跟朋友去燒烤。

小帥心情不好，本以為聖誕節哪怕不跟他爹媽一起吃個飯、喝個咖啡，至少也能接到他們的電話，互道一聲聖誕快樂。

他媽媽以前一年總會過來看孫女一次、兩次，他爹在同一個城市，更該常見常聚。可惜老兩口常常忘記他們還有這樣一個兒子。（二○）