阿英想起三十多年前她也是這樣，只是看來火雞比她當年辛苦多了。

「阿英！周末是我的生日，又剛發了工資。我來做些塔吉克的好菜請大家。」來了半年多，火雞下班回來高興地說。

「生日快樂！要做些什麼好菜，我來幫忙。」阿英還沒答話，珍妮絲在旁搶著說。

「妳幫忙，好呀！就是些塔吉克的家常菜，燉牛肉、羊肉，再烤一些『饢』。」火雞說。

「燉牛肉、羊肉我喜歡，可是『饢』是什麼？」珍妮絲問。

「是一種很酥軟的麵餅，我們的主食。用手撕開，包著燉爛的羊肉、牛肉吃。」

「用手抓著吃，我不敢。」珍妮絲伸伸舌頭，對火雞笑著說。

「正好，我下周要回台灣 了。這趟來美國 認識你，和你學了些英文，是意外的收穫。你生日派對，我來買酒，大家一起喝！」珍妮絲來美國觀光 旅遊兼學英文，六個月的簽證到期。

周末真熱鬧，火雞約了幾個同事，珍妮絲邀了她英文班的同學，阿英和他老公。火雞燉一大鍋羊肉、牛肉，烤了兩大盤自己和麵的「饢」，珍妮絲買了啤酒、紅酒。幾個年輕男女有吃有喝，有說有笑。火雞來美國的第一次生日派對，穆斯林不喝酒，他興奮得滿臉通紅。珍妮絲幾杯紅酒下肚，也意亂情迷，臉上紅通通。

珍妮絲拉著火雞，在客廳跳起舞，倫巴、恰恰、華爾滋，音樂一首一首放，其他人也陸續加入。美食、音樂、跳舞，加上酒精，男男女女十多個人的派對，熱熱鬧鬧地過了一個晚上。（五）