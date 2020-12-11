我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

拜登、賀錦麗 獲選時代雜誌年度風雲人物

塔吉克的火雞（五）

杞人

阿英想起三十多年前她也是這樣，只是看來火雞比她當年辛苦多了。

「阿英！周末是我的生日，又剛發了工資。我來做些塔吉克的好菜請大家。」來了半年多，火雞下班回來高興地說。

「生日快樂！要做些什麼好菜，我來幫忙。」阿英還沒答話，珍妮絲在旁搶著說。

「妳幫忙，好呀！就是些塔吉克的家常菜，燉牛肉、羊肉，再烤一些『饢』。」火雞說。

「燉牛肉、羊肉我喜歡，可是『饢』是什麼？」珍妮絲問。

「是一種很酥軟的麵餅，我們的主食。用手撕開，包著燉爛的羊肉、牛肉吃。」

「用手抓著吃，我不敢。」珍妮絲伸伸舌頭，對火雞笑著說。

「正好，我下周要回台灣了。這趟來美國認識你，和你學了些英文，是意外的收穫。你生日派對，我來買酒，大家一起喝！」珍妮絲來美國觀光旅遊兼學英文，六個月的簽證到期。

周末真熱鬧，火雞約了幾個同事，珍妮絲邀了她英文班的同學，阿英和他老公。火雞燉一大鍋羊肉、牛肉，烤了兩大盤自己和麵的「饢」，珍妮絲買了啤酒、紅酒。幾個年輕男女有吃有喝，有說有笑。火雞來美國的第一次生日派對，穆斯林不喝酒，他興奮得滿臉通紅。珍妮絲幾杯紅酒下肚，也意亂情迷，臉上紅通通。

珍妮絲拉著火雞，在客廳跳起舞，倫巴、恰恰、華爾滋，音樂一首一首放，其他人也陸續加入。美食、音樂、跳舞，加上酒精，男男女女十多個人的派對，熱熱鬧鬧地過了一個晚上。（五）

美國 台灣 觀光

上一則

書摘／永遠別試圖踮起腳尖去愛一個人

下一則

電影院

延伸閱讀

海軍官校 175年來將出現首位非裔女性實習旅長

海軍官校 175年來將出現首位非裔女性實習旅長
遇（六）

遇（六）
遇（五）

遇（五）
驢明星珍妮過世 巴洛阿圖居民難過

驢明星珍妮過世 巴洛阿圖居民難過

熱門新聞

張曉剛「血緣—大家庭2號」，以9803萬,000港元成交，一舉刷新藝術家拍賣紀錄。(圖:佳士得提供)

佳士得香港秋拍締「天價紀錄」亞洲市場大爆發

2020-12-04 19:43
吳孟芸∕圖

我也有憂鬱症

2020-12-05 02:02

退休老醫生的感言

2020-12-04 02:01
「北沼計畫」打算籌措600萬美元，要把托爾金生前曾居住的寬闊宅邸，改造成紀念這位奇幻小說作家的博物館。（取自臉書/ProjectNorthmoor）

魔戒演員擬募資600萬元 買下原作者托爾金故居

2020-12-06 14:08
金庸，攝於1983年9月初。（本報系資料照片）

金庸為什麼寫不出傳記

2020-12-03 02:01
1965年的「曲腿裸女」是常玉最後一件裸女作品，也是他傳世最大尺幅裸女油畫之一，去年於蘇富比秋拍以破紀錄的1.98億港元成交。(圖蘇富比提供)

油畫「紅底黃菊」 中國市場拍出常玉今年最高價

2020-12-05 19:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠