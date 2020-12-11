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小鎮車站（一一）

藍曉鹿

老沐用拇指和食指比做鳥喙的樣子，一張一合地說著：「告訴你們喔，那位姊妹前夫是喝酒喝死的，後來遇見了一個高麗洋蔥。」鳥喙繼續開合：「據說，洋蔥那方面很厲害，就像裝了鹼性電池的那隻廣告兔子。不單插到姊妹的身體裡，更是插到了姊妹的存簿裡，一直搖、一直搖，金幣、銀幣，還有日幣，「匡啷啷」地掉滿地。然後收好了金幣、銀幣，還有日幣，就拍拍屁股走人了。」

用手指頭把故事說到這裡的時候，老沐整張臉漲成了春杏色。

「Then？」

老沐讓兩隻食指並排躺著，然後一根立了起來，離開了。另一個，彎曲了自己，躺在原來的地方，起不來。

輪女人捏了捏那根離開的食指：「去了哪裡？洋蔥特價的地方？」

「有可能吧！回到了洋蔥特價賣的地方。」老沐想，雖然她從來沒有打聽過，韓國洋蔥後來去了哪裡，現在她也覺得，很有可能是回去了。被他捲走的金幣、銀幣和日幣，夠他在韓國小城裡開一家美容院的。

之前他說過的，韓國女人特別愛美，上帝給了韓國女人一張臉，她們卻總要在上面再雕出另一張臉來。幫助他們雕刻這張新臉的，是這些女人們在地上的神。要她們出多少錢供奉這位地上的神，女人們都是願意的。

雖然他幾乎騙光了老沐的銀行積蓄以及全部的首飾，但是不能否認他的手很巧。不，不是像那些下作話說的，那方面的靈巧。他曾經幫老沐打過玻尿酸，這不，這張臉後來又用了好些年，卻依然緊緊繃在四十來歲的框架上，幾乎沒有什麼褶子。（一一）

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