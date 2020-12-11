王幼嘉／圖

我倒是愣了一下，幾秒後才領會到保安大叔的善意之舉，給他敬菸。

他說：上班時間不能抽菸，謝謝了呀──

農行總行一個好聽的男中音告訴我，中國 農行只辦理香港、澳門的外匯業務，不能辦理海外的──跟剛才那位圓臉小嫂子說的差不多。然後，這位好心腸的男中音提醒我，去中國銀行辦理，最好是直接去總行。因為去小營業點的話，他們會讓您去他們總行。

中國銀行我們這個地區的總行的客服告訴我，有這項業務，我這張小額支票 收費六十元，但我要先辦張借記卡。因為轉帳成功外幣到帳後，他們要直接把錢存進我的卡。行咯，那我就辦張中國銀行的借記卡唄。

問題出在辦卡上，身分證過機後，顯示我上了中國銀行的黑名單。今天是我平生第一次踏進中國銀行的大門，怎麼就成了他們的黑名單呢？難道是剛才進門時刷臉刷的？

查詢的結果令我大跌眼鏡，根據電腦記錄，一位與我身分證號碼相同的人是中行的黑名單，所以我被殃及池魚了。再看仔細一點，那位先生的銀行卡已經失效，只是他的資料還掛在銀行系統中。

身分證號碼怎麼會有相同的？我的感覺是，自己被人於身後打了一記悶棍。

銀行櫃檯後面可愛的小妹妹說，電腦未普及時偶爾會的，這樣的事情銀行方面已經遇到過多次。

我說，就算身分證號碼相同，但名字不同啊！兩個資訊一交叉對照，不就能區分開了？

小妹妹說，銀行的系統只認號碼，不認人名。

那我該怎麼辦？我問。

她想了想說：或者您可以去公安 局查詢一下，是不是真的號碼重複了，讓他們開張證明。然後去那位與您身分證號碼相同的先生開戶的那個點，要求他們取消您的黑名單……

我幾乎笑出來。她這個提議，不就等於讓我去請求公安局證明我是我嗎？我表示這個方法行不通。而且就算行得通，也將有一個複雜、漫長，而且異常繁瑣的過程。哪怕我是全廣東最清閒的人，我也不願意這麼操作。在這個事情上面，老子何錯之有，讓老子去操這等閒心！

小妹妹請來了她的上司，一位短髮中年大姐。大姐在小妹妹的電腦上「答答答」敲幾下，輸入她的密碼，調出了我「同號人」的資料，寫在小紙條上遞給我：廣東省台山市廣海鎮某某鄉某某村趙某民，下面還有趙某民的手機號碼和短髮大姐自己的座機號碼，大姐讓我有問題可以直接聯繫她。

大姐建議我按她提供的資訊，去找到這個人，請他與我一起去他的開戶銀行，取消他的銀行資料──然後我就重新變成清白人啦。廣海鎮離我的出生地，台城四十多公里，離我目前居住的城市大概一百五十公里。

我幾乎想大笑。這個方法有多麼笨拙、多麼無聊、多麼不合理，我就不去說了──我還是那一句：不是我的責任，憑什麼要我去收拾殘局？

這會已經超過了銀行的下班時間，我對小妹妹表示歉意，留下自己的資料，請她向更高級別的領導請示，我這樣的問題該如何處理。我明確表態，我只是來辦卡兌現支票，別的我一概不管。希望銀行方面盡快將歷史遺留問題清理完畢，還我一個辦卡的機會。

短髮大姐表示，銀行方面會盡快處理。一旦有結果，馬上通知我，但還是希望我能積極行動起來。

第二天，我沒接到銀行打來的電話，第三天上午，還是沒有。我有些生氣了。我對銀行業務雖然一竅不通，但我十分明確地知道，我的這個問題十分簡單和十分容易解決，如果他們真想替我解決的話。

到了第三天下午，我實在憋不住，打電話詢問短髮大姐。得到的答覆是，銀行方面還未能找到合適的解決辦法，希望我按她之前給我的建議，親自去找到我的「同號人」，請他與我一起去銀行說明情況，消除資料，還我清白。

我克制著沒破口大罵，但我在心裡罵了：去你大爺的，你讓老子去一百五十公里外某個村子，找一個陌生的人，與我一起去銀行，說明一件對於他來說十分不光彩的事。你他媽的腦進水了，還是怎麼滴？如果你是我的「同號人」，一個陌生的人去你家裡找你，提出古怪的要求，你又會怎樣想、怎樣做？（二）