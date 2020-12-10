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川普也適用！YouTube將刪「大選舞弊」指控影片

「為川普買下出生屋」募捐 目標300萬、現僅125元

中原女人（一九）

張幸

她為打電話換了幾個硬幣。等前面一個人打完，她跟上去剛想拿起話筒，旁邊坐著的一個女人站起來說：「輪到我了。」

那女人好像是比她早來，剛才就坐在這裡。她只好讓給她。

這個打完了，又一個女人站起來：「該到我了。」

敢情這裡都不排隊，東一個、西一個坐著，還得花腦筋記著誰先誰後。沒辦法，她只得一個個問過去，問到最後一個人，她說：「我就在你後面了，你打完就是我。」

好容易盼到最後一個人打完，她上前拿起話筒，旁邊又有一個女人站起來：「該我打了。」

她惱了：「我排隊的，我來的時候，你還沒來呢！」

女人眉毛一豎，刁蠻地說：「怎麼，你想找事嗎？」

她把電話一掛：「你想怎樣？你要打架，我們去草地上打，別在這裡打。」

也許是她有一股來自發展中國家的生猛勁，也許是她身上有憋了許多天的怨氣，那歪歪橫橫的女人竟沒了下茬，原地坐下，若無其事地摸出一支菸打火。

她看對方偃旗息鼓，便自顧打起了電話，這一天故意打了很久。

打完電話，那歪橫女人已經不見了。旁邊一個目睹全程的老女人笑著對她說：「看不出來，你那麼厲害。」

老女人又說：「你不知道吧！那女人一家都是毒販，十九歲就進監獄坐牢。監獄像她家一樣，你還真敢惹她喲！」

「惹她怎麼了？」她不解，難道逆來順受讓她欺負才對？

「她跟誰都打架，你倆要是打架，會被關進隔離屋。」

「關隔離屋怎麼樣？」

「你會沒有咖啡喝、沒有茶喝，不能出來抽菸。沒有報紙、電視看，也不能會見朋友。」（一九）

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