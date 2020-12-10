他很快就找到個超市夜班清潔工。每天晚上下課，直奔超市上工，推著笨重的洗地機洗地，清廁所、儲藏室、冷凍庫，早上超市開門前完工下班。這是體力活，他年輕有力氣沒問題。半夜上班沒公交車也難不倒他，天氣好時他慢跑一小時，下雨走路，多一倍時間。晚出早歸，辛苦骯髒的工作，美國 人不願幹，為了賺美鈔，他拚命幹。

晚間上課，徹夜打工，日夜顛倒，沒有休息，火雞忙得想家的時間都少了。偶爾周末還會一個人依在陽台欄杆，看夕陽、看西方。

「我喜歡晚上工作，責任制，沒人管。工作時數多，工資也多。」他和珍妮絲在陽台聊天時說。

「你收入多了，看來還是不寬裕。」珍妮絲關心地說。

「收入多了，我成了提款機，妹妹結婚要我幫忙，弟弟考上莫斯科大學的學費、老家整修房子，各種名目都向我要。每次發工資全匯回去，只留下吃飯錢。」他向珍妮絲抱怨。

「你賺錢那麼辛苦，應該多留點給自己，跟他們說提款機當機了！」珍妮絲半開玩笑地說。

「不行！咬著牙也得給。我當初來美國的機票、學費、生活費，都是他們五十一百湊出來的，他們的血汗錢。我有能力賺錢，不給他們，自己問心有愧。」

「我一個人賺錢一個人花，哪天你到台灣 ，我招待你。」經過幾個月，珍妮絲和火雞能用流利英語對答。

半年多火雞修完了英文學分，進了社區大學。還是沒日沒夜地一面打工、一面上學。（四）