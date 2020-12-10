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川普也適用！YouTube將刪「大選舞弊」指控影片

「為川普買下出生屋」募捐 目標300萬、現僅125元

小鎮車站（一○）

藍曉鹿

老沐想起來，其實她的人生裡，也有過一個有趣的插曲，在第一任丈夫和現任盪之間，她也有過一個love的，於是又非常「干粑獃」地說起了她的第二個男人。

她是在酒鬼的喪禮上認識他的。酒鬼躺著呢！他們兩個站在躺平了的酒鬼旁邊。老沐豎起了兩根食指，這樣的。彎曲了指尖，打了招呼。男人長這樣：老沐用手指把兩邊眼尾往上拉，細長眼睛；又在自己的臉外畫方框框，方形臉。

「Tokyo？Again？」輪女人問。

「不，是那個洋蔥總在特價的地方。」老沐說：「妳知道嗎？Onion-on-sale？」

輪女人「哇」了一聲，點頭。「洋蔥總在特價的地方。」她伸出兩根手指，「是第二任husband嗎？」

「No. No husband.」喪禮上是站著認識的，之後，回去就躺到了一起。這樣，兩根食指並排放在一起。但是，「No，哆西咪啦唆發來。」

輪女人明白了。「Love. Not husband.」

老沐也笑著晃盪腦袋。那個高麗洋蔥睡了她，卻沒和她結婚。來美國多年，現在的老沐也不同剛出國門的土包子，已然非常西化了。男人睡了她，但沒有娶她，並不表示她就吃了虧。吃虧的是，高麗洋蔥捲走了她大半的積蓄。

那些下作的女人，怎麼說來的？那天她應邀去月娘家。月娘住在伯爾本，離盪住的山區很遠，比她工作室所在的聖蓋博還要遠。因此老沐很少出現在月娘家的女人宴上，那些瘋女人一時沒認出她來。然後，她們就說起了一個新婚姊妹的傳言。（一○）

美國 聖蓋博

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