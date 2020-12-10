王幼嘉／圖

2019年廣東的冬天，一點也不像冬天，因為不冷。每年冬天這個季節，廣東珠三角地區偶爾會從北方吹來一點寒流，溫度能降到攝氏十度左右，但沒幾天就又升到二、三十度，人們重新換上夏天的短袖。所以媒體或者自媒體經常在所謂的冬天裡感嘆，今年廣東第N次入冬失敗。

我年輕時在北方讀大學，置下了羽絨服和幾件頗像樣的毛衣。回到廣東以後，再也沒有機會穿，年復一年地被存放在衣櫃最底下，至今還有七、八成新的樣子。冬天對於廣東的珠三角地區來說，似乎只是書本上的一個概念。

在這樣一個暖冬裡，我接到海外寄來的一張外幣支票 ，通過匯X銀行寄來。從事文學事業二十年，我第一次收到海外寄來的稿費，欣喜之情難以言表。為了表達自己的喜悅，我在同學群裡曬支票的照片，發個小紅包與大家同賀。然後換上我的節日盛裝，淺藍薄款牛仔褲和純黑套頭帶帽兜衛衣，去離家最近那間匯X銀行兌換支票。

匯X銀行接待我的是一位清純可愛的小姐姐。她有個小虎牙，不長的頭髮被兩個小白兔髮夾固定在耳朵後面。小姐姐坐在櫃檯後面，我坐在櫃檯前面，殷勤的保安大哥用一次性紙杯，給我送來了剛從飲水機接的純淨水──沒見過多少世面的我真有點受寵若驚了呀！

小姐姐用動聽的嗓音問我有沒有匯X的銀行卡，我說沒有。她又說，通過匯X兌換支票的先決條件，是要有張匯X銀行的卡，而且這張卡要有不少於一年的使用期限，然後每張支票收取手續費三百元人民幣起……我聽著、聽著，慢慢開始頭皮發麻──難道這位可愛的小姐姐，特意說這些令我知難而退嗎？難不成我通過銀行兌換支票，會對銀行造成重大損失？

我皺著眉頭問：如果我今天要兌換的這張支票，金額少於三百元人民幣，你們也要收取三百元服務費嗎？

是的，小姐姐點頭說，這是最低收費。

我想了想，拋出心中另一個疑問：按你這個說法，我是鐵定了無法在你們銀行兌現這張支票啦──人家通過你們匯X銀行，給我寄來支票。我不通過同一間銀行兌換，難道還要多此一舉拐個彎，去別家兌換不成？

小姐姐笑了笑，繼續給我掃盲：先生您可能誤會了，中國 的匯X和海外的匯X，只是名字相同而已，別的毫無關係。國內的匯X與海外的匯X的關係，跟中國農行、中國建行、中國工商行等等銀行，與海外那些匯X的關係是一樣的。如果這樣說您還不好理解，那我舉個不太恰當的例子吧！麥當勞 ，在全世界都有連鎖店是吧？但您不能拿著廣州麥當勞的優惠券，去北京、上海、東京、倫敦的麥當勞店消費，是不是？北京的麥當勞店不認廣州的優惠券，您大概不會說，這是你們麥當勞自己的券，你怎麼能不認帳，是不是？

我讓小姐姐的好口才說得犯矇，問她：那我該怎麼辦？

小姐姐說：您去四大銀行試試唄。

出了匯X，我用某某地圖搜索，找到一間離自己最近的中國農行。一位正在農行大廳走來走去招呼客戶的圓臉小嫂子告訴我，他們這個點只能做香港、澳門的匯票業務，沒有處理海外支票的許可權。

那我該怎麼辦？我問。

小嫂子說：你去我們總行打聽一下唄。然後她告訴我一個總行的位址。一聽那地址，我就頭皮發麻，真遠啊！就算不堵車，路上也得花一小時。

我走出農行大門，十分不愉快地站在走廊抽菸，順便把剛才的經歷在同學群裡說了。大家紛紛表示驚訝和同情，目前正在香港定居的同學肥仔智讓我先去香港匯X開張卡，然後在香港兌換。我說肥老闆你快別扯了，就算這個方法行得通，但為了這一丁點的錢，我屁顛屁顛跑去香港折騰，傻不傻？

正當我站在門外生著不知從何而來的悶氣時，穿著漂亮制服的保安大叔過來，一邊遞給我一本花花綠綠的小冊子，一邊大聲對我說：先生有沒有興趣了解一下我們這份理財產品？

我下意識接過小冊子，聽到他小聲對我說：您去我們總行之前，最好打電話問問清楚哦，免得白跑一趟──這上面有我們總行的電話。（一）