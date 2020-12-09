我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐中大使 拜登擬提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

加州陽性率若不降 區域性居家令恐延長至9周

中原女人（一八）

張幸

她被送到一所女子監獄，正式開始監獄生活。

小帥打電話告訴她，他們預定購買的房子已被迫解除合同，訂金是拿不回來了。他付給律師一萬六千元，想辦法保釋她出去。

她馬上明白，他沒那麼傻。他平時打零工掙的錢幾乎月月光，要不是取了銀行的錢，根本沒錢付給律師。

「你還有沒有錢了？」她想知道他是全部取了，還是只取了一萬六，「沒有錢，我出去就沒辦法生活。」

「我能掙錢，我們會生活下去的，別擔心。」

「你真的有錢嗎？你有多少錢？」

「有錢啊！現在我每周能攢點錢，以後還可以攢更多。」

唉！笨勁上來了，跟他講不通。估計大部分錢還在銀行。

至於什麼時候能保釋，連律師都說不知道，她只能先在監獄熬著。

她想像的監獄是高牆、電網，可這裡的監獄是一幢樓，從外面看就像一棟寫字樓。裡面二十四小時恆溫，樓上、樓下很多單間，每個單間都有廁所和洗臉池。一樓頂端是飯廳，裡面有咖啡機和麵包機。比國內療養院的條件還好。

犯人平時待在自己的房間，吃飯時出來。

坐了幾天監獄，女獄警問她想不想工作，工作是有報酬的。

想工作！有報酬為什麼不工作？監獄裡沒有花錢的地方，可是錢又不會發霉，現在花不了，以後也能花。

監獄裡大部分人不工作，低收入者進了監獄，還是能享受以前的福利和補助，閒待著也有收入。你別說，監獄還真有花錢的地方，自動售貨機賣菸、賣零食，也有櫃檯出售一些監獄不發的其他日用品。小帥曾給她送來一百元錢，她以為用不著，後來發現打電話是要錢的。

每天上午、下午各放風一次。放風的時候，大家得以去樓後的草坪散步。樓門口有一個電話亭，可以對外打電話。（一八）

監獄 低收入 咖啡

上一則

音樂讓我們更靠近…郎朗12/12與你有約

下一則

劉德華新戲 素人演技好

延伸閱讀

監獄染疫高危群 民代促葛謨釋放高齡囚犯

監獄染疫高危群 民代促葛謨釋放高齡囚犯

眾子三子判刑…香港用監獄消磨的一個世代

眾子三子判刑…香港用監獄消磨的一個世代
中原女人（一二）

中原女人（一二）
黎智英涉欺詐罪 法官拒期保釋申請 明年4月再審

黎智英涉欺詐罪 法官拒期保釋申請 明年4月再審

熱門新聞

張曉剛「血緣—大家庭2號」，以9803萬,000港元成交，一舉刷新藝術家拍賣紀錄。(圖:佳士得提供)

佳士得香港秋拍締「天價紀錄」亞洲市場大爆發

2020-12-04 19:43
拍前低估價1億2000萬港元的常玉「八尾金魚」，以約1.7億港元成交。(圖:香港佳士得提供)

身價直追裸女畫！常玉「八尾金魚」拍出1.7億港幣天價

2020-12-02 19:56
吳孟芸∕圖

我也有憂鬱症

2020-12-05 02:02
「北沼計畫」打算籌措600萬美元，要把托爾金生前曾居住的寬闊宅邸，改造成紀念這位奇幻小說作家的博物館。（取自臉書/ProjectNorthmoor）

魔戒演員擬募資600萬元 買下原作者托爾金故居

2020-12-06 14:08

退休老醫生的感言

2020-12-04 02:01

養兒伴老

2020-12-02 02:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕

未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點