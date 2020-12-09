她被送到一所女子監獄 ，正式開始監獄生活。

小帥打電話告訴她，他們預定購買的房子已被迫解除合同，訂金是拿不回來了。他付給律師一萬六千元，想辦法保釋她出去。

她馬上明白，他沒那麼傻。他平時打零工掙的錢幾乎月月光，要不是取了銀行的錢，根本沒錢付給律師。

「你還有沒有錢了？」她想知道他是全部取了，還是只取了一萬六，「沒有錢，我出去就沒辦法生活。」

「我能掙錢，我們會生活下去的，別擔心。」

「你真的有錢嗎？你有多少錢？」

「有錢啊！現在我每周能攢點錢，以後還可以攢更多。」

唉！笨勁上來了，跟他講不通。估計大部分錢還在銀行。

至於什麼時候能保釋，連律師都說不知道，她只能先在監獄熬著。

她想像的監獄是高牆、電網，可這裡的監獄是一幢樓，從外面看就像一棟寫字樓。裡面二十四小時恆溫，樓上、樓下很多單間，每個單間都有廁所和洗臉池。一樓頂端是飯廳，裡面有咖啡 機和麵包機。比國內療養院的條件還好。

犯人平時待在自己的房間，吃飯時出來。

坐了幾天監獄，女獄警問她想不想工作，工作是有報酬的。

想工作！有報酬為什麼不工作？監獄裡沒有花錢的地方，可是錢又不會發霉，現在花不了，以後也能花。

監獄裡大部分人不工作，低收入 者進了監獄，還是能享受以前的福利和補助，閒待著也有收入。你別說，監獄還真有花錢的地方，自動售貨機賣菸、賣零食，也有櫃檯出售一些監獄不發的其他日用品。小帥曾給她送來一百元錢，她以為用不著，後來發現打電話是要錢的。

每天上午、下午各放風一次。放風的時候，大家得以去樓後的草坪散步。樓門口有一個電話亭，可以對外打電話。（一八）