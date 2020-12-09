中原女人（一八）
她被送到一所女子監獄，正式開始監獄生活。
小帥打電話告訴她，他們預定購買的房子已被迫解除合同，訂金是拿不回來了。他付給律師一萬六千元，想辦法保釋她出去。
她馬上明白，他沒那麼傻。他平時打零工掙的錢幾乎月月光，要不是取了銀行的錢，根本沒錢付給律師。
「你還有沒有錢了？」她想知道他是全部取了，還是只取了一萬六，「沒有錢，我出去就沒辦法生活。」
「我能掙錢，我們會生活下去的，別擔心。」
「你真的有錢嗎？你有多少錢？」
「有錢啊！現在我每周能攢點錢，以後還可以攢更多。」
唉！笨勁上來了，跟他講不通。估計大部分錢還在銀行。
至於什麼時候能保釋，連律師都說不知道，她只能先在監獄熬著。
她想像的監獄是高牆、電網，可這裡的監獄是一幢樓，從外面看就像一棟寫字樓。裡面二十四小時恆溫，樓上、樓下很多單間，每個單間都有廁所和洗臉池。一樓頂端是飯廳，裡面有咖啡機和麵包機。比國內療養院的條件還好。
犯人平時待在自己的房間，吃飯時出來。
坐了幾天監獄，女獄警問她想不想工作，工作是有報酬的。
想工作！有報酬為什麼不工作？監獄裡沒有花錢的地方，可是錢又不會發霉，現在花不了，以後也能花。
監獄裡大部分人不工作，低收入者進了監獄，還是能享受以前的福利和補助，閒待著也有收入。你別說，監獄還真有花錢的地方，自動售貨機賣菸、賣零食，也有櫃檯出售一些監獄不發的其他日用品。小帥曾給她送來一百元錢，她以為用不著，後來發現打電話是要錢的。
每天上午、下午各放風一次。放風的時候，大家得以去樓後的草坪散步。樓門口有一個電話亭，可以對外打電話。（一八）
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