和詹姆士的狀態一比，我覺得自己還是離天堂比較近的。

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過了幾天，梅蘭妮約我吃午飯。她上班的地方離我很近，她結婚前我們就經常一起吃飯，但都是吃一些簡便的快餐。今天她邀請我去一家比較高檔的餐廳，令我有點吃驚。我見她的時候，也從來不提詹姆士。

「你發財啦？還是有喜事？」我一坐下就問她。

「就是有些閒錢可以花，與你同享。」梅蘭妮笑說。

「哦！好事想起我啊！多謝。」

「我自己愛吃，一起吃更歡樂嘛！」

「哦！我有幸奉陪。」我忍住沒問，她怎麼不跟詹姆士吃。

「每天晚上都是跟詹姆士一起吃的，中午可以換個別人。」梅蘭妮好像看穿了我的心思。

「你覺得結婚後，對你來說，生活有什麼變化嗎？」

「不太有欸。」

「那為什麼要結婚呢？」

「方便？省錢？哈哈！我們現在住一起，我可以把房租錢省下來吃飯。」

「只是這樣嗎？」

「當然不是，我喜歡天天和詹姆士在一起。詹姆士喜不喜歡，我就不清楚了。不過到目前為止，他沒什麼意見。」

「很好。」我把各種評語吞下去。

「我不知道他心裡到底怎麼想的，是不是真心娶我。不過幹麼要搞清楚嘛！他自己可能都搞不清楚，我怎麼搞得清楚。哈哈哈！反正我自己很開心。我嫁的首先是自己，然後才是他。我看不出來他不開心，我向他表明了，彼此都有話直說。」

「是。」我把各種想法揮走。

「婚姻是兩個人組成的，但是對婚姻的感覺永遠是一個人的。幸福只需要一個人，痛苦也只需要一個人。」梅蘭妮眨眨眼。

天堂地獄，眨眼就變。（全文完）